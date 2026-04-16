Justin Bieber torna da protagonista al Coachella Festival e fa la storia (anche dei cachet più alti mai ricevuti)
Micaela Filippi
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Justin Bieber torna da protagonista al Coachella Festival e fa la storia (anche dei cachet più alti mai ricevuti)

Justin Bieber torna da protagonista al Coachella Festival e fa la storia (anche dei cachet più alti mai ricevuti)

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Musica - 16 Aprile 2026

di Micaela Filippi

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