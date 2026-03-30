Turandot, cento anni al Teatro alla Scala
Raffaella Roversi
- Musica

Turandot, cento anni al Teatro alla Scala

In questa sua versione, Livermore immagina Turandot come una sorta di fiaba dove i personaggi sono in viaggio alla scoperta di se stessi. Quando Puccini la scrive infatti, Freud ha da anni scardinato la certezza positivista dell'uomo ottocentesco. Ha mostrato infatti non più l'homo faber, capace di forgiare il proprio destino, quanto piuttosto una creatura che deve fare i conti con il proprio tracciato genitoriale, con l'eredità familiare, con sentimenti e pulsioni inconsce.

Turandot, cento anni al Teatro alla Scala

In questa sua versione, Livermore immagina Turandot come una sorta di fiaba dove i personaggi sono in viaggio alla scoperta di se stessi. Quando Puccini la scrive infatti, Freud ha da anni scardinato la certezza positivista dell'uomo ottocentesco. Ha mostrato infatti non più l'homo faber, capace di forgiare il proprio destino, quanto piuttosto una creatura che deve fare i conti con il proprio tracciato genitoriale, con l'eredità familiare, con sentimenti e pulsioni inconsce.
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Musica - 30 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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