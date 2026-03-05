Domani venerdì 6 marzo al MAXXI un talk dedicato all’eredità musicale e spirituale dell’artista

Roma, 5 marzo 2026 – Nella cornice della mostra “Battiato. Un’altra vita”, a cura di Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato, domani venerdì 6 marzo alle ore 18:00 l’auditorium del MAXXI ospita il talk “Sulle corde dell’invisibile. Franco Battiato, tra musica e pensiero”, un incontro dedicato alla straordinaria dimensione musicale e filosofica dell’artista. L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Attraverso racconti, influenze artistiche e aneddoti, il talk esplora il modo in cui l’opera di Battiato continua a ispirare e plasmare nuove generazioni di musicisti e ascoltatori. Un dialogo corale che attraversa decenni di sperimentazione e innovazione: dalla fusione tra pop colto ed elettronica alle suggestioni delle tradizioni sonore del Mediterraneo, fino alla profonda ricerca mistica e filosofica che ha caratterizzato la sua produzione artistica.

Introdotti da Maria Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI, intervengono: Francesco Franz Cattini (rappresentante della Fondazione Franco Battiato e manager), Carlo Guaitoli (pianista), Pino Pischetola – Pinaxa (ingegnere del suono, in collegamento) e Tutti Fenomeni – Giorgio Guarascio (cantautore). Modera Rudy Zerbi, conduttore radiotelevisivo.

Realizzato in coproduzione con il Ministero della Cultura, DiVA – Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e IC-VEPP – Istituto Centrale per la Valorizzazione Economica e la Promozione del Patrimonio Culturale.