Petrolio, il ritorno del premio geopolitico: Brent sopra 90 dollari e TTF vicino a 59 euro

RISCHIO DOMINANTE

Il rischio dominante della seduta non è il semplice ritorno del Brent sopra 90 dollari, ma la rapidità con cui il premio geopolitico è rientrato nel mercato dopo la correzione delle giornate precedenti. Il Brent è salito intorno a 90,4 dollari per barile e il WTI a circa 84,5 dollari, con progressi prossimi al 7 per cento, dopo la ripresa degli attacchi in Medio Oriente e un calo delle scorte statunitensi superiore alle attese (Reuters, 29 luglio 2026).

La sequenza delle ultime sedute — oltre 100 dollari, discesa verso 84 e nuovo recupero nell’area 90 — mostra che il prezzo continua a dipendere dalla probabilità attribuita agli eventi militari e logistici più che da una lettura stabile dei flussi fisici. Per le imprese, il rischio non coincide quindi con un singolo livello del petrolio: riguarda la volatilità dei costi di sostituzione delle scorte, delle coperture e del capitale circolante.

POSIZIONE NETTA

Il mercato non sta prezzando un rialzo generalizzato delle materie prime. L’energia sale per il rischio di offerta, mentre l’oro scende verso 4.008 dollari l’oncia, penalizzato dal rafforzamento del dollaro, dall’aumento dei rendimenti e dall’attesa della Federal Reserve. Anche l’argento, il platino e il palladio arretrano (Reuters, 29 luglio 2026).

La posizione netta è quindi quella di uno shock energetico intermittente, con potenziali effetti stagflazionistici: input più costosi, condizioni finanziarie più restrittive e minore visibilità sui margini industriali. Non è ancora un superciclo delle commodity, perché metalli e agricoli non partecipano in modo uniforme al movimento.

CATALIZZATORI

La ripresa degli attacchi statunitensi e sauditi contro gruppi sostenuti dall’Iran ha rapidamente cancellato il premio di de-escalation ottenuto nei giorni precedenti. A questo si è aggiunta la riduzione di 7,2 milioni di barili delle scorte statunitensi di greggio, portate ai livelli più bassi dal 2018, secondo il resoconto di mercato di Reuters.

Il secondo catalizzatore è europeo. Il future Dutch TTF con consegna a settembre è rimasto nell’area di 59 euro per megawattora, con la scadenza di ottobre sostanzialmente allineata. Il dato indica una curva quasi piatta, ma su livelli ancora materialmente elevati per chimica, vetro, ceramica, metallurgia e industria alimentare energivora. Il prezzo TTF è un future ICE Endex, non il costo fisico uniforme sostenuto da tutte le imprese.

MARKET TRANSMISSION

La catena di trasmissione è diretta: escalation militare e rischio sulle rotte aumentano il greggio, il gas, i premi assicurativi e i noli; questi costi si trasferiscono al trasporto, ai fertilizzanti, all’elettricità, all’essiccazione e alla trasformazione industriale; la compressione dei margini può quindi trasformarsi in un’inflazione più persistente e in un costo del capitale più elevato.

Un’impresa può risultare formalmente coperta sul future e rimanere economicamente esposta. La copertura del benchmark non neutralizza il basis fisico, il cambio, il freight, la qualità della materia prima, i tempi di consegna e il maggior fabbisogno di liquidità generato dalle margin call.

ENERGY

Il differenziale indicativo tra Brent e WTI è tornato nell’area di 5,9 dollari al barile. Lo spread riflette la maggiore esposizione del Brent ai flussi marittimi internazionali e al rischio del Medio Oriente, ma non costituisce un arbitraggio puro: i due benchmark presentano qualità, delivery point e strutture logistiche differenti.

Il TTF, intorno a 59 euro per megawattora, segnala che il rischio competitivo europeo non è rientrato. Anche in assenza di un nuovo picco dei prezzi del gas, l’industria europea continua a sostenere costi energetici e di approvvigionamento superiori a quelli dei concorrenti statunitensi alimentati da Henry Hub.

METALS

L’oro spot è sceso dello 0,5 per cento a circa 4.008 dollari l’oncia; l’argento ha perso lo 0,2 per cento, il platino l’1,4 per cento e il palladio il 2 per cento. La flessione del comparto prezioso indica che il mercato attribuisce maggiore peso al rialzo dei rendimenti e del dollaro rispetto alla domanda difensiva generata dal conflitto.

Per i metalli industriali, il quadro resta frammentato. I dati commerciali cinesi mostrano un calo delle importazioni di rame raffinato nel primo semestre, ma scorte domestiche più basse e premi fisici in rialzo. Alluminio, zinco, piombo, nichel e stagno presentano dinamiche differenti: al momento non esiste un segnale uniforme di accelerazione della domanda industriale globale (Reuters, 29 luglio 2026).

AGRICULTURE & SOFTS

A Chicago, soia e mais hanno corretto dopo previsioni meteorologiche favorevoli per il Midwest statunitense. La soia è scesa a 11,92 dollari per bushel, il mais a 4,72 dollari e il grano a circa 6,61 dollari. Le tensioni nel Mar Nero continuano a sostenere un premio sul frumento, ma non sono sufficienti a neutralizzare un quadro globale dell’offerta ancora ampio (Reuters, 29 luglio 2026).

La distinzione tra i contratti è essenziale: soia, mais e frumento presentano qualità, scadenze e unità diverse. I prezzi CBOT non possono essere confrontati direttamente con i listini italiani espressi in euro per tonnellata senza conversione valutaria, conversione bushel-tonnellata, freight, scadenza e basis locale.

ITALIA — PREZZI FISICI E BASIS

Non risulta disponibile una rilevazione nazionale completa aggiornata al 29 luglio per grano duro, grano tenero, mais, orzo, riso e soia. Le ultime quotazioni ISMEA visibili comprendono il grano duro fino a Matera a 270 euro per tonnellata e a Perugia a 250 euro, rilevate il 27 luglio franco azienda; il mais a Bologna era indicato a 234 euro per tonnellata nella rilevazione del 23 luglio.

Questi valori sono prezzi fisici territoriali, non quotazioni intraday. Le differenze tra le piazze riguardano qualità, proteine, origine, condizioni franco partenza o franco arrivo, disponibilità locale e costi logistici. Gli ETC e gli ETN quotati su Borsa Italiana restano strumenti finanziari: possono incorporare cambio, roll yield, commissioni, tracking difference e rischio emittente e non rappresentano prezzi fisici italiani.

CHI È MAGGIORMENTE ESPOSTO

Le esposizioni principali riguardano le compagnie aeree, l’autotrasporto, lo shipping, la chimica, i fertilizzanti, la ceramica, il vetro, la metallurgia, la mangimistica e l’industria alimentare energivora. Il rischio finanziario è più elevato per le imprese con margini ridotti, contratti di vendita a prezzo fisso, importazioni denominate in dollari e linee di credito già assorbite dal capitale circolante.

CHE COSA STA SOTTOVALUTANDO IL MERCATO

Il mercato sta sottovalutando il costo della volatilità, indipendentemente dalla direzione finale del prezzo del petrolio. Oscillazioni di questa ampiezza modificano il valore dei collateral, generano richieste di margine, disallineano gli acquisti fisici e le coperture e rendono più difficile fissare prezzi commerciali sostenibili.

La seconda vulnerabilità è il ritardo della trasmissione. Il future può correggere in poche ore, mentre premi assicurativi, noli, costi delle lettere di credito e scorte acquistate a prezzi elevati si normalizzano più lentamente. Il beneficio di un eventuale calo del greggio non entra quindi immediatamente nei conti economici delle imprese.

TO MONITOR

Nelle prossime sedute il mercato dovrà verificare la tenuta del Brent sopra i 90 dollari, i flussi effettivi attraverso Hormuz e Bab el-Mandeb, i premi assicurativi marittimi, la curva TTF, i crack spread di diesel e jet fuel, la decisione della Federal Reserve e i nuovi settlement di Euronext su grano, mais e colza.

Disclosure

L’autore non detiene titoli, strumenti finanziari o posizioni sulle materie prime e sui prodotti esaminati; non svolge attività promozionale per gli operatori citati e il contenuto ha finalità esclusivamente giornalistiche e informative. Il testo non costituisce ricerca finanziaria regolamentata, raccomandazione d’investimento o consulenza personalizzata.

Articolo a cura di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.