Petrolio, il ritorno del premio geopolitico: Brent sopra 90 dollari e TTF vicino a 59 euro
David Marini
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Petrolio, il ritorno del premio geopolitico: Brent sopra 90 dollari e TTF vicino a 59 euro

La ripresa degli attacchi in Medio Oriente e il forte calo delle scorte statunitensi riportano il greggio al centro del rischio inflazionistico. Il nodo per le imprese non è soltanto il prezzo, ma anche il costo finanziario della volatilità

Petrolio, il ritorno del premio geopolitico: Brent sopra 90 dollari e TTF vicino a 59 euro

La ripresa degli attacchi in Medio Oriente e il forte calo delle scorte statunitensi riportano il greggio al centro del rischio inflazionistico. Il nodo per le imprese non è soltanto il prezzo, ma anche il costo finanziario della volatilità
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Uncategorized - 29 Luglio 2026

di David Marini

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