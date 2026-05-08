Diablo IV: Lord of Hatred tra stagioni, falsi profeti e madri che non sanno amare
Dario Casale
- Videogiochi

Diablo IV: Lord of Hatred tra stagioni, falsi profeti e madri che non sanno amare

Non è il caso di approcciare le espansioni di Diablo IV se non si è interessati anche solo in minima parte alle attività di fine gioco, ma cosa potrebbe trovare nel nuovo contenuto "Lord of Hatred" una persona interessata a vivere il racconto narrato?

Diablo IV: Lord of Hatred tra stagioni, falsi profeti e madri che non sanno amare

Non è il caso di approcciare le espansioni di Diablo IV se non si è interessati anche solo in minima parte alle attività di fine gioco, ma cosa potrebbe trovare nel nuovo contenuto "Lord of Hatred" una persona interessata a vivere il racconto narrato?
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Videogiochi - 8 Maggio 2026

di Dario Casale

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