Mouse: P.I. for Hire – Lo stile è davvero tutto?
Mattia Lugli
- Videogiochi

Mouse: P.I. for Hire – Lo stile è davvero tutto?

Nell’enorme panorama videoludico attuale capita, di tanto in tanto, di essere attratti da un videogioco per il suo stile particolare. Una scelta estetica, musicale, di design che già da un primo trailer è capace di catturare l’attenzione del videogiocatore fomentando quella che è la voglia di provare qualcosa di diverso dal solito senza rendersi quasi conto che, in fondo, quello che stiamo provando è solo una “nuova skin” di qualcosa che abbiamo già giocato.

Mouse: P.I. for Hire – Lo stile è davvero tutto?

Nell’enorme panorama videoludico attuale capita, di tanto in tanto, di essere attratti da un videogioco per il suo stile particolare. Una scelta estetica, musicale, di design che già da un primo trailer è capace di catturare l’attenzione del videogiocatore fomentando quella che è la voglia di provare qualcosa di diverso dal solito senza rendersi quasi conto che, in fondo, quello che stiamo provando è solo una “nuova skin” di qualcosa che abbiamo già giocato.
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Videogiochi - 30 Aprile 2026

di Mattia Lugli

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