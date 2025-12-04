Milan Games Week 2025 – Onlife
Ciro Acanfora
- Videogiochi

Milan Games Week 2025 – Onlife

Questo è stato un anno di importante transizione per la fiera di settore più nota di Milano. Nonostante io non apprezzi molto la piega presa nel voler fare pagare le interazioni con gli ospiti internazionali, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla nuova organizzazione dei padiglioni e, come già menzionato prima, dalla quantità di spazio e occasioni dedicate ad eventi più piccini ma a mio parere altrettanto interessanti.

Milan Games Week 2025 – Onlife

Questo è stato un anno di importante transizione per la fiera di settore più nota di Milano. Nonostante io non apprezzi molto la piega presa nel voler fare pagare le interazioni con gli ospiti internazionali, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla nuova organizzazione dei padiglioni e, come già menzionato prima, dalla quantità di spazio e occasioni dedicate ad eventi più piccini ma a mio parere altrettanto interessanti.
foto-articolo
Videogiochi - 4 Dicembre 2025

di Ciro Acanfora

Condividi: