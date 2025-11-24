Gameplay emergente – Quando il gioco capita
Luca Bavutti
- Videogiochi

I videogiochi che sfruttano il gameplay emergente incitano il giocatore a sperimentare con le meccaniche per ottimizzare e rendere l’esperienza di gioco più particolare e unica, facendolo sentire un vero e proprio genio per aver risolto enigmi e problemi in modi creativi e mai pensati prima.

Videogiochi - 24 Novembre 2025

di Luca Bavutti

