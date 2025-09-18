Hell is Us – Usa l’istinto, meno lo sguardo
Dario Casale
- Videogiochi

"Niente mappe. Niente suggerimenti. Niente bussole magiche. Segui l'istinto." Con questa frase Rogue Factor presenta Hell is Us, un videogioco investigativo e d'azione ambientato nell'immaginaria nazione di Hadea, sconvolta dalla guerra civile a da una misteriosa calamità. Una classica storia sul male insito negli essere umani ma ben raccontata, con una difficoltà negli enigmi d'altri tempi ma che avrebbe meritato più attenzione sul lato tecnico e del bilanciamento nella componente action.

Videogiochi - 18 Settembre 2025

di Dario Casale

