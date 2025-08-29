Discounty – Capitalismo e Comunità possono convinvere
Ciro Acanfora
- Videogiochi

Discounty – Capitalismo e Comunità possono convinvere

Come forse saprete dalla recensione di Cuisineer, il buon vecchio Muso è appassionato di giochini che simulano la gestione di un negozio. Quando qualche giorno fa è arrivata in redazione una chiave per Discounty, che propone un'avventura in cui non solo dovremo far crescere un piccolo supermarket ma anche conoscere la gente del villaggio e immergerci nella cultura locale non ho saputo dire di no!

Discounty – Capitalismo e Comunità possono convinvere

Come forse saprete dalla recensione di Cuisineer, il buon vecchio Muso è appassionato di giochini che simulano la gestione di un negozio. Quando qualche giorno fa è arrivata in redazione una chiave per Discounty, che propone un'avventura in cui non solo dovremo far crescere un piccolo supermarket ma anche conoscere la gente del villaggio e immergerci nella cultura locale non ho saputo dire di no!
foto-articolo
Videogiochi - 29 Agosto 2025

di Ciro Acanfora

Condividi: