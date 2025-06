A Webbing Journey – Un ragnetto combina guai?

Ti sarà capitato di vedere una ragnatela in qualche angolo della casa e pensare “ma dove sarà finito il ragno?!”. A webbing journey ti aiuterà a rispondere a questa domanda, passando in rassegna l’allegra combriccola di ragnetti carini e colorati, il cui compito è facilitare la vita agli umani che abitano in casa compiendo delle missioni: cucinare, mettere a posto, finire dei progetti. Cosa potrà andare storto senza l’uso delle mani?

Personalizzazione dei personaggi

Piccolo disclaimer: se sei aracnofobico, nessun problema! Puoi giocare come una palla di pelo. Certo, ogni cosa che farai perderà un po’ di senso (non s’è mai visto una palla lanciare ragnatele), ma il gioco è comunque divertente e non ti costringerà a guardare ragni.

Puoi personalizzare il tuo personaggio in termini di colore delle parti principali del corpo e “fluffagine”, ovvero il grado di peluria del tuo ragno. In aggiunta, puoi scegliere accessori da indossare sul corpo, come occhiali, cappelli e altri oggetti che potrai acquistare durante il gioco collezionando bottoni.

Ogni ragno presente nel gioco ha un nome, una personalizzazione e tendenzialmente dei consigli per il giocatore o missioni da completare. Ti saranno utili per i tutorial iniziali e per capire come completare le missioni che ti verranno assegnate.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Missioni

Le missioni sono assegnate alla stanza in cui ti trovi e possono essere completate in qualsiasi ordine. Una volta completato all’incirca l’80% delle missioni, una nuova stanza si sbloccherà, permettendoti di esplorare nuovi ambienti. Questa meccanica permette ai giocatori di non sentirsi obbligati a completare tutte le missioni, specialmente quelle frustranti o che richiedono più tempo del previsto.

Tra le missioni più esilaranti troviamo cucinare la colazione, che comporta spostare uova e bacon da un piano all’altro, sino alla padella, ma attenzione a non far cadere le uova o dovrai ricominciare da capo! Al momento lo stato della casa si resetta ogni volta che si esce dal gioco, rimuovendo le ragnatele create e resettando lo stato degli oggetti anche per le missioni completate, ma in futuro potrebbe essere implementata una modalità di gioco in cui gli oggetti rimangono nello stato in cui li hai lasciati (ragnatele incluse), permettendo di completare le missioni in più sessioni. Qualora i giocatori non gradissero iniziare una modalità partita dove sbloccare le stanze, esiste la modalità sandbox per esplorare e prendere dimestichezza con i movimenti a disposizione.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Fisica

Il gioco si basa interamente sulla fisica degli oggetti: puoi attirare gli oggetti a te, agganciarli a un altro oggetto o superficie creando ragnatele e spostarti da una superficie all’altra dondolando. Se gli oggetti sono più leggeri di te, puoi muoverli senza difficoltà, ma se sono più pesanti dovrai utilizzare la fisica per spostarli, facendo leva su un particolare punto e sfruttando le lunghezze delle ragnatele per ottenere più o meno forza di attrazione.

Occhio a non far cadere gli oggetti più pesanti, specialmente quando sei su una mensola o un tavolo: tentare di recuperarli utilizzando una ragnatela fissa alla superficie o attirando gli oggetti a te potrebbe non funzionare per riportarli al loro posto, e potresti dover ricominciare la missione dal principio. Si sta poco a suscitare frustrazione nel giocatore quando gli oggetti cadono e non riesce a recuperarli, specialmente se pesanti. In queste situazioni fissare l’oggetto a un punto alto può causare un problema di compenetrazione, rendendo impossibile spostarlo o recuperarlo, se non resettando lo stato degli oggetti uscendo dal gioco.

Inizialmente il gameplay può apparire frustrante perché bisogna posizionare le ragnatele in modo preciso, gli oggetti cadranno facilmente e i movimenti del ragno risultano lenti, ma con un po’ di pratica le missioni risultano facili da completare e i movimenti diventano più rapidi una volta imparato come appendersi e dondolarsi come il nostro amichevole Spiderman di quartiere.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Opinioni sul gioco

Il gioco presenta una grafica colorata e con un’attenzione particolare ai dettagli sui ragni e oggetti di vita quotidiana, seppur con qualche bug di movimento degli oggetti e del nostro protagonista, specialmente in ambienti stretti o in prossimità di superfici che possano bloccare il passaggio.

Le missioni sono svariate e mescolano competizione, cooperazione, creatività e problem solving, rendendo il gioco adatto a tutte le età. Non mancano però alcune missioni frustranti, come i puzzle di tipo sliding o jigsaw, che richiedono pazienza e precisione per essere completati. Pensa a come completare uno sliding puzzle essendo un ragno, che deve trascinare i pezzi in quattro possibili direzioni e dovendosi spostare continuamente per attirarli a sé tramite le ragnatele.

D’altra parte, il gioco presenta delle missioni molto divertenti, come dover allagare l’intera cucina per poter innaffiare le piante o modificare l’ora sull’orologio per far arrivare Halloween e con esso i nostri amichetti fantasmi e pipistrelli.

Un merito particolare del gioco va ai feedback sonori nello shop durante gli acquisti, che variano sulla base dell’oggetto acquistato. L’attenzione al suono si riflette altrettanto nella vocina dei ragni, al collezionamento dei bottoni e nella musica di sottofondo, che rendono l’esperienza di gioco ancora più cozy, sebbene ad alcuni la voce dei nostri amici ragni possa risultare fastidiosa e stridula.

Conclusioni

Il gioco è attualmente in accesso anticipato su Steam e il team sta lavorando per migliorare l’esperienza di gioco, correggere i bug e aggiungere funzionalità, come il salvataggio delle ragnatele e degli oggetti nello stato in cui li hai lasciati. Sebbene alcune missioni possano risultare frustranti così come dinamiche di compenetrazione tra oggetti e superfici e l’impossibilità di cancellare alcune minuscole ragnatele, giocarlo è stata un’esperienza estremamente positiva, per la grafica, i personaggi, la varietà di missioni da compiere e la libertà di esplorazione e manipolazione degli oggetti. Chapeau al team di Fire Totem Games per aver realizzato un gioco così complesso con missioni intrattenenti a dimensione di ragno.