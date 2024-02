Dr. k – Streaming e psicologia

Uno dei più grandi stigmi della cultura videoludica è l’accanimento di gruppi sociali che, peccando di disinformazione, insistono sulla pericolosità dei videogiochi e di come essi causino negli utilizzatori asocialità, comportamenti violenti e dipendenza (per citarne alcuni).

Detto ciò, non si vuole andare a negare l’esistenza della dipendenza da videogiochi e che l’uso eccessivo di questo medium possa andare a rinforzare situazioni già problematiche (come sempre, il troppo stroppia in tutti gli ambiti); ma chi critica, spesso porta avanti il dialogo su questi argomenti con aggressività e, soprattutto, ignoranza e supponenza.

Questo dialogo tra videogiocatori e movimenti “anti-videogames” non fa altro che allargare il divario tra i due mondi, creando solamente lotte che sfociano in discussioni bellicose e deleterie. Ma, per fortuna, negli ultimi anni si sta creando un ponte che, si spera, un giorno porterà questo dialogo ad un livello educativo per entrambe le parti. Questo è l’obiettivo di Alok Kanojia, conosciuto anche come Dr. K: videogiocatore, psicoterapeuta, monaco e fondatore dell’organizzazione Healthy Gamer.

Chi è Dr. K?

La storia di Alok Kanojia inizia, ovviamente, dalla sua forte inclinazione verso il gaming che durante il college diventa un vero e proprio problema. Infatti all’età di 21 anni, Alok si trova con una media scolastica pericolosamente vicina all’insufficienza, e la causa predominante di questa condotta sono appunto le lunghe e sregolate sessioni di gaming condotte nel suo dormitorio universitario. Rendendosi conto di non poter continuare per questa strada, Alok si confronta con il padre che consiglia (o per meglio dire, impone) un soggiorno presso un monastero in India, per studiare la spiritualità e sviluppare disciplina.

Durante il suo soggiorno in India Alok apprende molto sulla mente, sul corpo e l’appena scoperta spiritualità. Dopo un paio di anni Alok torna in America deciso di seguire le orme del padre studiando medicina. Ma a differenza del suo genitore, specializzato in oncologia, Alok persegue la strada della psicoterapia, essendo una dottrina che, secondo lui, esplora i 3 aspetti che descrivono l’uomo: corpo, mente e spiritualità.

Alla fine dei suoi studi Alok conduce molte ricerche sugli effetti delle pratiche spirituali sulla mente umana, come la meditazione o la ripetizione di mantra, integrando molte delle conoscenze ottenute nel suo lavoro come psicoterapeuta specializzato in dipendenze.

Conclusa la vita accademica ed iniziata quella lavorativa, Alok si accorge dell’arretratezza delle ricerche nel campo sulla dipendenza da videogiochi. Deciso a portare il suo contributo, si approccia direttamente con la fonte (ovvero internet) creando un post sul subreddit AMA (Ask Me Anything) dove, presentandosi come gamer e psicoterapeuta, si rende disponibile alle domande più disparate sull’argomento.

Il post di Alok esplode in pochissimo tempo e lui si accorge delle potenzialità del dialogo su internet; decide quindi di proseguire in questa direzione aprendo un canale streaming su Twitch chiamato HealthyGamer_GG.

Da streamer a co-founder

Alok diventa Dr K. nell’Ottobre del 2019 con la sua prima live su Twitch, il primo di molti stream dedicati al dialogo con i suoi spettatori, pronti a fargli mille domande sui loro dubbi e problemi.

I primi stream di Dr. K sono, rispetto a quelli odierni, caotici e acerbi ma, nonostante la quantità di meme partoriti dalla chat e l’inesperienza del novello streamer, mantengono un tipo di contenuto molto più serio e informativo rispetto a quello presente nel resto della piattaforma.

Le dirette erano inizialmente strutturate come una vera e propria “chiacchierata con il professore”, molte domande venivano poste ma solo alcune erano usate come spunto di conversazione. Col tempo Dr. K inizia ad organizzare meglio il proprio canale (iniziando anche a caricare le dirette, o parti di esse, sul suo canale Youtube) portando 2 tipi di contenuti: lezioni su argomenti specifici partendo da domande scelte ad hoc dal suo subreddit, o interviste e simulazioni di “sedute dallo psicologo” con famosi streamer (mossa che, oltre ad essere molto interessante, gli ha dato una visibilità incredibile).

Gli argomenti trattati nelle live riguardano i campi di studio e ricerca di Alok: mente, corpo e spiritualità. Seppur l’idea originale era quella di trattare per lo più la dipendenza da videogiochi, i temi affrontati spaziano fra gli argomenti più disparati.

Tra i contenuti di Dr. K si possono trovare video che spiegano i meccanismi mentali e fisici di molti dei problemi che affliggono i giovani del nostro tempo: dall’ansia sociale ai problemi di concentrazione, passando, ovviamente, per la dipendenza dei videogiochi e molti altri topic. Ognuno dei video di Dr. K si struttura in, più o meno, in 2 parti. La prima parte in cui viene spiegato a fondo il problema o l’argomento proposto con spiegazioni semplici e alla portata di tutti. Mentre la seconda parte delle lezioni virtuali di Alok propone delle soluzioni, ma senza mai sbilanciarsi eccessivamente (ricordando sempre che, seppur qualificato, un content creator non può sostituire figure professionali come psicologi e psicoterapeuti). Le soluzioni proposte sono sempre abitudini e tecniche molto blande e classiche, che vanno dalla meditazione, una migliore alimentazione e la costruzione di abitudini positive per la propria routine giornaliera, ma sempre contestualizzate al problema affrontato (per esempio, sappiamo tutti che utilizzare il telefono prima di dormire è deleterio, nei suoi video Alok spiega approfonditamente quali sono i vantaggi ottenuti dal perdere questa cattiva abitudine).

Col passare del tempo Alok decide che streaming su Twitch e video su Youtube non bastano, fonda quindi la compagnia denominata Healthy Gamer insieme a sua moglie. La nuova compagnia fondata dal signore e la signora K. integra i contenuti del canale principale con alcuni servizi molto utili ed interessanti. In primis l’accesso ad un canale Discord esclusivo (oltre a quello pubblico) dove poter prendere parte ad attività come sedute di gruppo o meditazioni guidate dagli assistenti di Alok, una guida strutturata in 4 unità (depressione, ansia, meditazione e ADHD) contenente video esclusivi caratterizzati da un tono più accademico rispetto a quelli su Youtube e un programma di coaching con life coach direttamente formati da Dr. K.

Uno di noi

Personalmente seguo Healthy Gamer da ormai un paio di anni e devo dire che è uno dei canali più preziosi della piattaforma. I video di Dr. K sono sempre un piacere da vedere perchè sono informativi ma non risultano pesanti o troppo seri, e secondo me è proprio questo il loro punto di forza. Alok infatti, sia nelle live che nei video, non nasconde la sua vera identità da nerd internauta: è sempre pronto a scherzare con i suoi spettatori durante gli streaming o ad alleggerire il discorso con una battuta o una citazione ad un famoso videogame.