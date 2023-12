Football Manager 2024 – Daje Herta!

Daje!, tipica espressione romanesca di incitamento, non è sicuramente tra le più appropriate se attribuita ad una squadra di Berlino, l’Herta per la precisione, ma che volete farci? Chi scrive tifa Roma.

Il nostro, o meglio mio, appuntamento con Football Manager 2024 è arrivato e come ogni anno cercherò di far retroc… di far promuovere/vincere il campionato a squadre meno blasonate. Stavolta è toccato all’Herta Berlino.

Football Manager 2024: snello

Se dovessi definire il nuovo Football Manager 2024 utilizzerei una sola parola: snello. Non solo per le risorse chieste al sistema, notoriamente non proprio basse in termini di calcolo, ma che stavolta sono invece inferiori, ma per tantissimi altri motivi.

Scegliamo la nostra squadra, selezioniamo il database più grande, così da poter scovare il talento cristallino che gioca in Cambogia (da quando Freddy Adu non gioca più, non è più Domenica), e selezioniamo un po’ di campionati giocabili come cuscinetto qualora dovessimo essere esonerati.

Provandolo su diversi sistemi, non di certo di ultima generazione, i caricamenti sono stati relativamente veloci; bei tempi quando, premendo spazio, si poteva tranquillamente andare in bagno e poi tornare!

L’interfaccia grafica ha subìto dei cambiamenti che non fanno gridare al miracolo, ma dopo una manciata di ore si scorre a destra e manca senza troppi problemi. Una buona cosa è la migliore gestione, dal punto di vista grafico si intende, della sezione allenamenti, con grafici molto più chiari ed esaustivi rispetto al passato.

La chiave del successo di un simulatore è sicuramente quella della chiarezza e, Football Manager 2024, ha fatto dei grandi passi in avanti rispetto al passato.

Conferenze stampa, ciao!

Il calcio moderno è fatto di un’inesauribile fonte di informazioni, quasi in tempo reale, sulla propria squadra del cuore: app per smartphone, radio, giornali, serie TV che ci svelano anche i dettagli del dietro le quinte. Le conferenze stampa, che esistono da sempre, sono ora più frequenti, e quindi capiamo la scelta, nel passato recente, di introdurne a più non posso in Football Manager, ma il risultato è stato quello di soffocare l’intera esperienza.

Qualcuno potrebbe obiettare, e sarebbe in suo potere farlo, ma tre conferenze/interviste per ogni singola partita in cui, rispondendo spesso in maniera neutrale, rischiavi anche una reazione avversa dei tuoi giocatori, è davvero difficile da difendere.

Cosa ne pensi del risultato?

Sono contento di aver portato a casa tre punti!

Giocatore “Nome_Cognome” è ora giù di morale!

Quella che doveva essere una caratteristica per portare il simulatore ad un livello più avanzato è finita per essere un boomerang che non solo poteva essere frustrante per molti di noi, ma che sicuramente allontanava gli allenatori dall’aspetto più importante: il calcio giocato!

In Football Manager 2024 ci sono le domande ed i social annessi, ma saranno molto più snelle e sarete immersi totalmente negli aspetti tattici, negli allenamenti. Da sottolineare la cura per la gestione dei calci piazzati.

C’è ancora molta strada da fare, soprattutto sui discorsi individuali che, dopo un complimento, a volte portano il giocatore alla rottura con l’allenatore (???), ma ci sono dei passi in avanti.

Gestione degli infortuni

Il mio Herta Berlino gioca un calcio a tutto campo, un gegenpress asfissiante in un 4-4-2 molto semplice, in un campionato, la Serie B tedesca, composta non certo da chierichetti: botte da orbi, centrali di difesa che a 18 anni sono simili al colosso di Rodi, e tanta poca tecnica. Negli ultimi mesi, intorno a Marzo, gli infortuni si sono fatti sentire, il calo di concentrazione da parte dei giocatori anche, ma non ho assistito ad una serie di infortuni a catena come in alcuni capitoli precedenti.

Sapevo che il calcio espresso dalla mia squadra avrebbe portato a rotture di vario genere, ma tutto sommato il motore di gioco non mi ha restituito infortuni assurdi a mezza squadra: ben fatto!

Complice il fatto di aver fatto giocare ed esordire molti giovani della primavera berlinese, non ho accusato troppo il colpo, tranne quando il mio caro Tabakovic, punta centrale e capocannoniere, ha deciso di abbandonarmi nelle giornate più calde.

Herta Berlino Campione!

Generalmente le mie esperienze di recensione con Football Manager si traducono in una retrocessione oppure un esonero: ricordate la mia esperienza al Crystal Palace? Sigh! Questa volta con l’Herta, invece, ho dominato il campionato senza troppi problemi.

Soltanto nelle ultime giornate la squadra ha sofferto un po’, ma l’introduzione dei giovani con maggiore frequenza, ci ha dato la possibilità di dare un po’ di grinta e sostanza. Risultato? Ovviamente promozione! Da segnalare un bug a fine stagione che non mi permetteva di accedere al secondo anno: andando in vacanza per qualche giorno sono riuscito a bypassare il problema.