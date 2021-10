Metal Slug 1st & 2nd mission su Switch

Un mio articolo su Metal Slug è scontato quasi quanto i successi sportivi dell’Italia in questa lunga estate. I protagonisti di questo articolo non sono però i capitoli canonici della saga, ma qualcosa di meno conosciuto ai più: Metal Slug: 1st & 2nd mission.

Originariamente uscirono su Neo Geo Pocket e probabilmente, qui in Occidente, siamo davvero in pochi a conoscerli per tantissimi motivi differenti: lo scarso successo della suddetta console, il paragone per certi versi pesante con gli altri capitoli per Neo Geo e, più in generale, con i cabinati.

Neo Geo Pocket Color

Prima di procedere con Metal Slug 1st & 2nd mission, presenti ora in un unico pacchetto per diverse console tra cui Nintendo Switch, è doveroso parlare brevemente del periodo storico in cui nacquero.

Siamo agli sgoccioli degli anni 90’, più precisamente nel 1999, quando la prima Playstation ed il Nintendo 64 si scontravano con titoli importanti e facendo cadere nel dimenticatoio l’ottimo Sega Saturn; è l’epoca delle console portatili, con Sega Game Gear, Wonderswan della Bandai, il nostro Neo Geo Pocket, ma soprattutto il Gameboy Color.

È un’epoca densa di competitor, con un mercato che ancora deve assestarsi e la console war non è ancora appannaggio del dualismo attuale, con il “terzo incomodo” a fatturare numeri vertiginosi (leggasi Nintendo).

Si gioca ancora nelle sala giochi, ma il declino è già iniziato, perché le console casalinghe riescono a portare il videogioco in casa, e quelle portatili ovunque si voglia: perché fare la fila ed inserire gettoni?

Così Neo Geo prova ad assestare il suo colpo con Neo Geo Pocket Color, dopo il discreto successo in terra nipponica del suo predecessore in bianco e nero. La console, su carta, è nettamente superiore a quello che sarà invece l’egemone assoluto: il Gameboy Color. Parliamo di una console a 16-bit, con una diagonale da 2,7”, contro gli 8-bit ed il 2,3” circa del Gameboy Color, qualcosa che all’epoca faceva davvero la differenza.

Il parco giochi aveva nomi importanti, come King Of Fighters, Puzzle Bobble, SNK vs Capcom, ed ovviamente Metal Slug, eppure non riuscì ad ottenere il risultato sperato. Nel 2000 fu dismesso, con 25.000 esemplari venduti in Giappone, 100.000 in Europa ed il 2% del mercato portatile americano.

La concorrenza era agguerrita, ma, probabilmente, chi aveva dato fiducia a Neo Geo si aspettava qualcosa in più da quei titoli che imitavano soltanto i grandi successi della variante casalinga e dei cabinati

Metal Slug 1st & 2nd mission

Di Metal Slug forse c’è soltanto il nome ed il protagonista, Marco (si, pensavano a me). Questo non significa che fossero pessimi titoli, al contrario: avere nel 1999 su una console portatile un gioco simile deve essere stato davvero divertente, perché pur non avendo molto in comune con i capitoli canonici della saga, sa dare tanto.

La possibilità di prendere diverse armi e cambiarle, anziché usarle fino all’esaurimento, esplorare liberamente alcune aree e perdersi quasi invece di arrivare dritti al punto, la presenza di sprite fluidi, visti con gli occhi del 1999, rendono questi due titoli davvero all’avanguardia.

Fonte immagine: gameslegend.it

Certo, non c’è la stessa qualità, la stessa fluidità, lo stesso divertimento di un Metal Slug per cabinato, ma va considerata l’enorme differenza hardware messa a disposizione e, dunque, l’incapacità da parte degli sviluppatori di portare qualcosa di simile sul portatile.

Va inoltre tenuto in conto che il Neo Geo casalingo era davvero una console innovativa, potente, ma che il suo costo era proibitivo, così come i suoi giochi: sarebbe stato impensabile portare la stessa tecnologia e presentarsi su un mercato così saturo e difficile tenendosi su quella onda.

Oggi giocarlo su Nintendo Switch è davvero un piacere, nonostante qualche inspiegabile calo di frame, perché ci consente di scoprire o riscoprire una dimensione videoludica spesso ignorata. L’oblio, giusto o meno, in cui caddero molte console e molti videogiochi non deve farci dimenticare della curva evolutiva che ha subito questo mercato, e di qualche piccola perla lasciata per strada, come Metal Slug 1st & 2nd mission