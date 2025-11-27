Jack Vettriano al Museo della Permanente a Milano
Raffaella Roversi
Jack Vettriano al Museo della Permanente a Milano

Una personale di Jack Vettriano è allestita al Museo della Permanete di Milano. Sono circa 80 opere pervase da una dimensione onirica, simbolica, in un continuo chiaroscuro. Sembrano elevare ad arte il non detto, tra contrasti, parti inconciliabili, conflitti. La musica jazz, che l'artista ascoltava dipingendo, ispira i titoli delle sezioni della mostra. La danza, che poi è quella della vita, è uno dei temi principali. I suoi personaggi sono protagonisti di attimi sospesi, cristallizzati non in un'attesa metafisica ma in una situazione concreta dove gli incontri sono già avvenuti o stanno per avvenire. Le donne, sono sensuali, bellissime, quasi inarrivabili.

di Raffaella Roversi

