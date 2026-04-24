Armonie sacre sotto le volte del Rinascimento – Il Coro Madrigal a Firenze

Il 22 aprile 2026, la Basilica di Santa Croce a Firenze ha accolto un pubblico numeroso per un evento di eccezionale rilievo, caratterizzato da una profonda valenza culturale e spirituale: il concerto straordinario del Coro Nazionale da Camera “Madrigal – Marin Constantin”, diretto magistralmente dalla direttrice Anna Ungureanu, nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Culturale Romania–Italia 2026.

​La serata è stata aperta dagli indirizzi di saluto dell’Ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancău, e della Vicesindaca di Firenze, Paola Galgani. Entrambe hanno sottolineato l’importanza del dialogo culturale europeo e il ruolo di Firenze quale alveo simbolico d’incontro tra tradizione ed eccellenza artistica.

​Attraverso simili iniziative, la cultura riafferma il proprio ruolo essenziale di vettore di coesione tra le società e di strumento fondamentale per il consolidamento di una comune coscienza europea”, ha dichiarato l’Ambasciatrice di Romania. „In questa cornice emblematica della cultura europea, che custodisce le spoglie di personalità eccelse quali Michelangelo, Galileo Galilei o Niccolò Machiavelli, la musica ha acquisito una risonanza peculiare, facendosi espressione di una continuità spirituale che trascende le epoche. Sotto le volte sature di memoria della Basilica di Santa Croce, ogni suono è parso dialogare con il passato, risvegliare le coscienze e riaffermare, in una forma sublime, la vocazione universale dell’arte.”

​Il programma ha offerto un percorso musicale ampio e coerente, spaziando dai capolavori della polifonia rinascimentale di Palestrina, Monteverdi e Tomás Luis de Victoria, alle composizioni di Carl Orff e Bernardino Zanetti. Il repertorio è stato arricchito da opere del patrimonio sacro e corale romeno firmate da Francisc Hubic, Anton Pann, Gheorghe Popescu Brănești, Dan Dediu, Gheorghe Danga, Corneliu Cezar e Marin Constantin, in un fecondo dialogo artistico tra tradizione e modernità.

​L’evento ha saputo trasformare una serata primaverile in un ponte vivo tra Romania e Italia.

​La tournée italiana del Coro Nazionale da Camera „Madrigal – Marin Constantin” (19-26 aprile 2026) prevede inoltre sessioni di ripresa per produzioni video-artistiche in luoghi iconici del patrimonio italiano, tra cui il Parco Archeologico di Pompei. Il percorso si concluderà con il concerto straordinario presso la Basilica di San Petronio a Bologna, previsto per sabato 25 aprile 2026.

​L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata di Romania in Italia e dal Coro Madrigal, in collaborazione con la Basilica di Santa Croce e il Consolato Generale Onorario di Romania in Toscana, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri di Romania.