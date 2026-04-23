Michael Jackson torna al cinema: “Michael” è il biopic che racconta l’uomo dietro la leggenda

Dopo quattro anni di attesa, è finalmente arrivato nelle sale italiane Michael, la prima pellicola dedicata alla vita di Michael Jackson. Il film ripercorre il suo viaggio dall’infanzia al debutto con i Jackson 5, fino alla consacrazione come artista solista, raccontando non solo la sua carriera, ma anche i lati più intimi e familiari dell’uomo dietro il mito.

Storia, cast e budget

Dopo quattro anni di attesa, è finalmente arrivato nelle sale italiane Michael, il primo biopic dedicato alla vita di Michael Jackson. Il film ripercorre il suo viaggio dall’infanzia al debutto con i Jackson 5, fino alla consacrazione come artista solista, raccontando non solo la sua carriera, ma anche i lati più intimi e familiari dell’uomo dietro il mito.

Uscito il 22 aprile 2026, il biopic – diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan – dà voce a una storia tanto straordinaria quanto tormentata. Viene mostrata l’infanzia difficile, segnata dalla figura ingombrante del padre e manager, e il percorso che porta un giovane afroamericano pieno di sogni a diventare il leggendario “Re del Pop”.

Sopra i Jackson 5 interpretati da attori nel film “Michael”, sotto i membri originali della band.

Foto: The Legacy of Nerd via Facebook

A interpretare Michael è Jaafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson nonché uno dei nove fratelli del Re del Pop. La sua somiglianza con lo zio Michael Jackson è sorprendente e contribuisce a rendere il film particolarmente credibile anche sul piano visivo. Accanto a lui, un cast di rilievo: Nia Long nei panni di Katherine Jackson, Colman Domingo in quelli di Joe Jackson e Miles Teller nel ruolo dell’avvocato John Branca.

A sinistra l’attore Jaafar Jackson nel film “Michael”, a destra lo zio Michael Jackson.

Foto: Glen Wilson/Lionsgate ; Frank Edwards/Fotos International/Getty

La narrazione include momenti iconici della sua vita, come la difficile decisione di intraprendere la carriera solista, allontanandosi dai Jackson 5, e il processo creativo dietro alcune delle sue hit più celebri. Non manca anche uno degli episodi più drammatici: l’incidente durante la registrazione di uno spot della Pepsi, che gli causò gravi ustioni al cuoio capelluto.

Con un budget superiore ai 150 milioni di dollari, Michael si presenta come uno dei biopic musicali più ambiziosi degli ultimi anni e arriva al cinema con aspettative molto elevate. Ma questo film non è a sé: come suggerisce la scritta che appare sullo schermo prima dei titoli di coda, “la storia continua…”. E lascia intuire che questo è solo il primo capitolo di un racconto molto più lungo.