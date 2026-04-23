Michael Jackson torna al cinema: “Michael” è il biopic che racconta l’uomo dietro la leggenda
Micaela Filippi
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Michael Jackson torna al cinema: “Michael” è il biopic che racconta l’uomo dietro la leggenda

Michael Jackson torna al cinema: “Michael” è il biopic che racconta l’uomo dietro la leggenda

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Cultura - 23 Aprile 2026

di Micaela Filippi

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