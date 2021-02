LaVerdi: Beethoven secondo Alexandre Tharaud e Claus Peter Flor

LaVerdi, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi non ha interrotto il patto di fiducia con il suo pubblico e con la città di Milano. In streaming, sul suo portale web, continua a fare musica, approfondimenti musicali e attività educative (streaming.laverdi.org).

Venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 21, il pianista Alexandre Tharaud, classe 1968 torna sul palco (virtuale) dell’Auditorium di Milano per eseguire Il Terzo Concerto per Pianoforte e Orchestra di Beethoven in Do minore op.37. La bacchetta è quella di Claus Peter Flor.

Eseguita per la prima volta nel 1803, la composizione è articolata nei tre movimenti: Allegro con Brio, Largo , Rondò Allegro). Essa è connotata da una scrittura in cui il pianoforte acquista un ruolo che si oppone dialetticamente alla massa orchestrale, con senso lirico e drammatico. Dopo l’Allegro con Brio in do minore, nel Largo centrale pianoforte e orchestra trovano un dialogo più sereno di rara bellezza. Nel Rondò finale trionfano gioia e ironia, in particolare dopo la meravigliosa cadenza, che lascia il passo alla tonalità di Do maggiore della Coda. E’ interessante notare come la cadenza costituisca un assoluto momento di novità in questa forma, e la sua drammaticità culmini con un silenzio.

Il concerto è gratuito ma si può sostenere LaVerdi, la sua orchestra, le sue attività educative e la musica con un contributo, anche minimo (www.laverdi.org). Tutte le informazioni bancarie per gestire il pagamento sono infatti criptate grazie al protocollo SSL. Il servizio di donazioni di LaVerdi è a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Insieme per la Cultura a sostegno dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

