Carnevale nel mondo: Rio, Venezia, Viareggio o il Reno, dove è nato davvero?

Il Carnevale si è appena concluso, trascinato via dal celebre Martedì Grasso di ieri. Ma questa ricorrenza non è solo una festa: è un caleidoscopio di colori, maschere, tradizioni e teatralità. Da sempre simbolo di trasgressione e libertà, il Carnevale è conosciuto in tutto il mondo per la sua sfarzosità. Diverse città ne rivendicano la paternità: Rio, Venezia, Viareggio, la regione del Reno… Ma dove nasce davvero il Carnevale? Spoiler: in nessuno di questi posti.

Le origini del carnevale sono tutte italiane?

Le origini del Carnevale affondano in un’epoca lontana e affascinante, legata al culto di Saturno. Nell’Antica Roma si celebravano le Saturnalia, feste in suo onore durante le quali le regole sociali venivano temporaneamente sovvertite: schiavi e padroni potevano scambiarsi i ruoli, le persone si mascheravano, giocavano e partecipavano a banchetti. Una vera e propria celebrazione della trasgressione e della libertà, che getta le basi di ciò che diventerà il Carnevale moderno.

Con il Medioevo, il Carnevale si lega alla tradizione cristiana come lo conosciamo oggi, diventando la festa che precede la Quaresima, il periodo di digiuno e astinenza prima di Pasqua. Si iniziano a organizzare sfilate, rappresentazioni teatrali e mascherate, momenti in cui il popolo può giocare con l’identità e ironizzare sui potenti dell’epoca, con leggerezza e senza conseguenze.

È nel Rinascimento che nasce il Carnevale elegante e raffinato di Venezia. Balli e feste in maschera permettono alla nobiltà e al popolo di mescolarsi, eliminando le barriere sociali per celebrare insieme la festività. Qui la maschera diventa elemento cruciale della celebrazione, accompagnata da abiti sfarzosi ed eleganti che raccontano uno stile senza tempo.

Carnevale a Venezia.

Foto: Viaggioff

Un approccio diverso si sviluppa a Viareggio, dove il Carnevale nasce ufficialmente nel 1873. Qui la festa si distingue per i carri allegorici, spesso ispirati a figure controverse della cultura popolare o della politica, mantenendo viva la tradizione satirica medievale ma trasformandola in un grande spettacolo visivo, capace di divertire e riflettere allo stesso tempo.

Carnevale a Viareggio.

Foto: pagina Facebook Carnevale di Viareggio

Non solo in Italia…

L’Italia però non è l’unico paese a rivendicare la paternità del Carnevale. Tra i più conosciuti e spettacolari del mondo c’è quello di Rio de Janeiro, in Brasile. Importato dai colonizzatori portoghesi nel XVIII secolo, il Carnevale nasce inizialmente come festa privata e evento religioso. Col tempo, mescolando tradizioni locali e danze africane, si trasforma nell’icona globale che conosciamo oggi: una grande celebrazione fatta di sfilate al ritmo di samba, costumi colorati e scintillanti e coreografie iconiche, dove ogni abito delle samba schools è studiato per valorizzare movimenti e temi dello spettacolo. Il Carnevale di Rio è, ancora oggi, un’occasione per vivere l’energia brasiliana, unendo estetica, musica e arte popolare.

Carnevale a Rio De Janeiro, in Brasile.

Foto: © Julio Etchart / Alamy

Un’altra nazione che rivendica la tradizione del Carnevale, e che può sorprendere, è la Germania. Soprattutto nelle città del Reno – Colonia, Düsseldorf e Magonza – il Carnevale è molto sentito e festeggiato. Arriva nel Paese nel Medioevo, tra XIV e XV secolo, come celebrazione legata a riti religiosi e tradizioni popolari. Solo nel XIX secolo prende forma con sfilate, cori satirici, costumi e carri allegorici, in un approccio simile a quello italiano di Viareggio, ma con un focus più orientato alla comunità e al folklore locale.

​​

Carnevale a Colonia, in Germania.

Foto: theworldpassenger.com

Quindi, dove nasce davvero il Carnevale? La risposta è semplice: da nessuna parte in particolare. È una festività che affonda le radici nell’Antica Roma, evolvendosi nel tempo in celebrazione della trasgressione, della satira e delle tradizioni popolari. Ciò che conta è come ogni città ha saputo trasformarlo in qualcosa di unico, diventando un simbolo culturale locale e un’occasione di unione popolare.