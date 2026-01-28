“Se lievita è vero Amore”, doppio appuntamento con Manuel Maiorano a Pistoia e Raf Bonetta a Napoli

Il 29 gennaio a La Fenice Pizzeria Contemporanea di Pistoia e da Raf Bonetta Pizzeria a Napoli le serate solidali a sostegno di Fondazione Serena Onlus per il Centro Clinico NeMO.

Se lievita è vero amore

Pistoia e Napoli nel segno della solidarietà.Doppio appuntamento giovedì 29 gennaio con “Se lievita è vero Amore”: l’iniziativa benefica farà tappa in contemporanea a La Fenice Pizzeria Contemporanea di Manuel Maiorano a Pistoia e da Raf Bonetta Pizzeria, a Napoli.

Dopo il successo delle precedenti serate, prosegue il progetto firmato Carbot Communication, che coinvolge dieci pizzerie d’eccellenza su tutto il territorio nazionale, unite da un obiettivo comune: trasformare la pizza in uno strumento concreto di solidarietà.

L’intero ricavato è, infatti, destinato alle attività di Fondazione Serena Onlus a favore del Centro Clinico NeMO, impegnato nella ricerca e nell’assistenza delle persone affette da patologie neuromuscolari, presso l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli – Ospedale Monaldi di Napoli, il Policlinico Gemelli di Roma e l’Ospedale Niguarda di Milano.

Un progetto che conferma come gusto, condivisione e impegno sociale possano incontrarsi, dando vita a un modello virtuoso di solidarietà che parte dalla pizza per arrivare a un aiuto concreto. Entrambe le serateprevedonola possibilità di scegliere il menu degustazione solidaleal costo di 50 eurocon incasso interamente devoluto al Centro Clinico NeMO.Accanto alla degustazione, debuttano ufficialmente lePizzeNeMO “Lievitata d’Amore”,nate dall’estro,rispettivamente, di Manuel Maiorano e Raffaele Bonetta. Le pizze entreranno stabilmente nel menu delle pizzerie per un annoal costo di 9 euro. Ogni mese, l’incasso della Pizza NeMO sarà interamente devoluto in beneficenza