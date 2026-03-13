Il Mio Nome è Maria Stuarda: quando la memoria è ferita
Raffaella Roversi
- Teatro

Il Mio Nome è Maria Stuarda: quando la memoria è ferita

Il Mio Nome è Maria Stuarda è una storia di principi e regine ma senza corona, senza mantello e senza spada. Marina Rocco ci incanta nel raccontarcela con candore e innocenza. E con una memoria che va in pezzi quando deve ricostruire la violenza domestica perpetrata dal marito. Uno spettacolo toccante, omaggio alle donne vittime, oltre che di violenza, anche dei pregiudizi del "Come eri vestita?".

Il Mio Nome è Maria Stuarda: quando la memoria è ferita

Il Mio Nome è Maria Stuarda è una storia di principi e regine ma senza corona, senza mantello e senza spada. Marina Rocco ci incanta nel raccontarcela con candore e innocenza. E con una memoria che va in pezzi quando deve ricostruire la violenza domestica perpetrata dal marito. Uno spettacolo toccante, omaggio alle donne vittime, oltre che di violenza, anche dei pregiudizi del "Come eri vestita?".
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Teatro - 13 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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