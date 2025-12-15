Il Ritorno Del Piccolo Principe al Litta

Il Ritorno Del Piccolo Principe è la nuova produzione di e con Corrado d’Elia, liberamente ispirato all’opera di Antoine de Saint-Exupéry, con Chiara Salvucci che firma anche le scene e Flavio Innocenti. Lo spettacolo è sino al 21 dicembre 2025 al Teatro Litta di Milano.

Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla, diceva ad un certo punto Novecento, protagonista dell’omonimo monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco.

E Corrado D’Elia di storie da raccontare ne ha sempre avute tante ed anche persone cui raccontarle, a giudicare dal tutto esaurito che molti dei suoi spettacoli hanno fatto.

Ci ha raccontato quella di Novecento giustappunto, Moby Dick, Cyrano, Vincent van Gogh, Galileo e di tanti altri. Erano vite affascinanti anche nelle loro cadute perché D’Elia ha sempre fatto vibrare l’emozione.

Inutile negare le aspettative per la nuova produzione, Il ritorno del Piccolo Principe.

Eppure, seduto su quello sgabello sul lato destro del palco, abbiamo trovato un Corrado D’Elia stanco, un po’ spento, con più voglia di ascoltare una bella storia che di raccontarla.

Ci è sembrato infatti che, malgrado questo ritorno parli di un viaggio interstellare, non ci siano stelle sul palco, né che si sentano ridere. E che con loro manchi anche la speranza. Mentre i ricordi stessi appaiono privi di intensità.

Il Ritorno Del Piccolo Principe: la drammaturgia di questo racconto autonomo che dialoga con quello di Saint-Exupéry ci è parsa un po’ sottile.

La lingua inventata dal Piccolo Principe che torna sulla terra e trova il figlio dell’aviatore di un tempo insieme ad un mondo totalmente cambiato, ha di positivo che non può essere utilizzata per litigare o dire bugie. Anche se fanciullesca però, non veicola emozioni e tende a scivolare nella banalità. I nuovi incontri del Piccolo Principe non hanno l’intensità dei vecchi, come quello con la volpe.

Certo c’è la contemporaneità, che si inserisce però a nostro modo di vedere in maniera un po’ sguaiata. Il politico col suo sermone fatto di luci e promesse, l’influencer che non riesce a rinunciare alla sua vita finta costruita con filmati che vengono proiettati sul palco, ci sembrano frammenti di una eruzione subitanea che però resta in superficie.

Ci sono riferimenti poetici al libro: la riconciliazione tra il mondo dell’infanzia e quello degli adulti, o la questione della morte, intesa come passaggio ad un altro stato di coscienza.

Tuttavia a noi è sembrato che non diano profondità al lavoro, che resta sospeso, non si fa ponte tra passato e presente.



MTM Teatro Litta – dal 10 al 21 dicembre 2025

Il Ritorno Del Piccolo Principe

di Corrado d’Elia

con Corrado d’Elia, Chiara Salvucci, e Flavio Innocenti

scene di Chiara Salvucci

assistente alle scene Luna Maiore

costumi Giulia Giovanelli

tecnico luci Francesca Brancaccio

tecnico audio Gabriele Copes

produzione Compagnia Corrado d’Elia