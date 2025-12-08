Campsirago Residenza: Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano
Raffaella Roversi
- Teatro

Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano è una grande azione performativa in cui artisti e pubblico percorrono a piedi dal 5 al 16 dicembre 2025, la distanza tra Cortina e Milano. Vuole essere momento di incontro e ascolto di persone, enti, associazioni che vivono la montagna meno patinata, quella delle fragilità, dei ghiacciai che scompaiono e dei grandi carnivori che fanno ritorno, dei giovani che lasciano le città metropolitane per abbracciare uno stile di vita più lento e consapevole, la montagna dei rituali, dei simboli.

Campsirago Residenza: Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano

Teatro - 8 Dicembre 2025

di Raffaella Roversi

