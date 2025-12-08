Campsirago Residenza: Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano

Michele Losi, regista, performer e direttore artistico di Campsirago Residenza è l’ideatore con ORA – Orobie Residenze Artistiche e Danzare A Monte_Pluraldanza di Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano.

Si tratta di una grande azione performativa: artisti e pubblico percorrono a piedi dal 5 al 16 dicembre 2025, la distanza tra Cortina e Milano.

250 chilometri, tante performance artistiche, 12 giorni di cammino consecutivi per esplorare e raccontare il territorio che per la prima volta sarà messo sotto i riflettori internazionali grazie ai giochi olimpici 2026. Ma che ha una vita, spesso non patinata, lontano dagli stessi.

Ogni tappa prevede uno spettacolo, la proiezione di un film o la presentazione di un libro. Segue una discussione e/o dibattito alla presenza di un ospite speciale, ogni giorno diverso, più un pranzo o cena comunitaria.

Saranno oltre 30 gli appuntamenti in 12 tappe per comporre una grande grande azione performativa e comunitaria. Attori e danzatori portano in scena performance site specific e itineranti nella relazione con i luoghi e le persone che incontreranno.

Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano vuole mostrare l’altra montagna.

Intende cioè porsi come momento di incontro e ascolto di persone, enti, associazioni che vivono la montagna meno patinata, quella delle fragilità, dei ghiacciai che scompaiono e dei grandi carnivori che fanno ritorno, dei giovani che lasciano le città metropolitane per abbracciare uno stile di vita più lento e consapevole, la montagna dei rituali, dei simboli.

Sono 10 i comuni partecipanti e oltre 20 gli enti del terzo settore che operano nella cultura e nel sociale come associazioni, oratori, gruppi CAI, guide alpine.

Conducono l’intero percorso il regista e performer Michele Losi, la danzatrice e coreografa Erica Meucci, la drammaturga e performer Sofia Bolognini, il giornalista Martino de Mori, la studentessa e performer Arianna Losi, i fotografi Alvise Crovato e Matteo Colella e quattro performer selezionati attraverso una call nazionale: Chiara Bianchi (antropologa e performer), Marco Rizzo (attore), Valeria Fazzi (attrice) e Silvia Galletti (antropologa e performer). In Trentino si uniranno alla guida del cammino Lorenzo Morandini, Filippo Porro e Silvia Dezulian di Danzare A Monte_Pluraldanza.

Il cammino “comunitario” è aperto a tutte e tutti.

Il pubblico può percorrere l’intero cammino insieme con gli artisti o solo alcune tappe in una o più giornate, raggiungendo il gruppo secondo il calendario delle performance, incontri e proiezioni.

L’arrivo in Piazza Mercanti a Milano, il 16 dicembre alle ore 17.00, segna la tappa finale di In cammino da Cortina a Milano: da Piazza Mercanti partirà SCIANDO A MILANO (JUST WALKING – special edition) di Campsirago Residenza, una performance teatrale itinerante su sci che attraverserà il cuore della città per arrivare a Mare Culturale Urbano, dove si terrà il dibattito pubblico Errando per antiche vie – In Cammino da Cortina a Milano con Michele Losi, Giulia Alonzo, APE Milano, The Outdoor Manifesto e RIFAI (Rete italiana giovani facilitatori aree interne). L’appuntamento a Mare Culturale Urbano sarà un momento di restituzione finale.

Programma dettagliato sul sito www.campsiragoresidenza.it

Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano

È un progetto di Campsirago Residenza

con ORA – Orobie Residenze Artistiche e Danzare A Monte_Pluraldanza

Con il contributo di Comune di Valfloriana, Comune di Ville di Fiemme, Fondazione Caritro, Comune di Morbegno, Comune di Ballabio, Comune di Olgiate Molgora, Comune di Vimercate

In partenariato con Comune di Colle Brianza

In collaborazione con Comune di Bormio, Comune di Grosio – Biblioteca comunale Margherita Pallavicino Mossi Marchesa Visconti Venosta, Oratorio Piergiorgio Frassati di Grosio, Comune di Piateda, LA STAZIONE/destinazione cultura, Proloco Ville di Fiemme, Libreria Tiralistori, Biblioteca Civica Arcari di Tirano, Mediateca di Piateda, Non ti scordar di me APS , Resinelli Tourism Lab, Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, Ass. Monte di Brianza, Sloworking Vimercate, Comitato Ferma Ecomostro D Breve – NO Pedemontana, La corte dei Girasoli – Cohousing, APE Milano, Mare Culturale Urbano

Con la partecipazione di The outdoor manifesto, RIFAI rete italiana giovani facilitatori aree interni, Associazione Transdolomites, Associazione Vicini al Lagorai

Con il patrocinio di Provincia di Lecco e Comunità Territoriale della Val di Fiemme

Con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Lombardia

Mediapartner Associazione Culturale Ateatro ETS e Sportoutdoor24

Sponsor tecnici: Marita Pastificio Supermercato Fresco Mio – Colle Brianza