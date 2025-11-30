Talita Kum, al teatro della Contraddizione: alzati fanciulla!
Raffaella Roversi
Talita Kum, al teatro della Contraddizione: alzati fanciulla!

Talita Kum è un gioiello di teatro di figura dove la vita ruba la vita, non le consente di esistere. Ma poco a poco, a passi di danza, la vita libera la vita. Il gioco teatrale si disvela. Ed è un miracolo, anche scenico!

Teatro - 30 Novembre 2025

di Raffaella Roversi

