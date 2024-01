Raffaella Roversi - Teatro

Agosto a Osage County: risate da apocalisse

In Agosto a Osage County, grazie alla sapiente regia di Filippo Dini si ride per un umorismo diffuso. Là dove il grottesco e il dramma emergono dirompenti, incomprensibilmente resta sempre spazio per una sorta di risata da apocalisse. Che alla fine arriva, “non con uno schianto, ma con un lamento”. E porta con sé un alito di pietà.