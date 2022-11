Degustazioni Letterarie e non solo, al Teatro Manzoni di Milano

Il Teatro Manzoni di Milano ha aggiunto ancora una novità al suo già ampio cartellone: le Degustazioni Letterarie.

Si tratta di reading teatrali poi seguiti da una degustazione di vini presentati da AIS, Associazione Italiana Sommelier Lombardia.

Il termine Degustazione Letterarie rimanda quindi ad una sorta di analisi, diversa anche se simile da quella per il vino. Si tratta infatti per entrambe di un’analisi sensoriale che parte dall’osservazione, passa per l’olfatto, e finisce al gusto, al sapore. E offre gli strumenti verbali per descrivere meglio ciò che si è provato durante la degustazione stessa.

Domenica 27 novembre 2022, alle ore 20.00, Sandra Zoccolan ha letto pagine di Furore, di John Steinbeck tradotto da Sergio Claudio Perroni per Bompiani.

Degustazioni Letterarie: Furore di Steinbeck

Narra infatti, attraverso un nucleo famigliare, la prima grande migrazione dal cuore agricolo degli USA, Alabama, Arkansas e Oklaoma, alla California, avvenuta agli inizi degli anni ’30 dopo il crollo del’29. E denuncia le logiche del grande capitalismo che ne sono la causa, al punto che il libro fu censurato in diverse città californiane.

Sandra Zoccolan, con un cappello da Cowboy in testa, traccia le grandi tappe di questo romanzo. È una sorta di via Crucis le cui tappe iniziali si svolgono tra i campi ormai secchi dei mezzadri incapaci di ripagare i debiti alle banche. La terra infatti volutamente sfruttata dai grandi proprietari terrieri con la monocultura, ora è secca, arida e produce solo polvere. I delegati delle banche arrivano con grandi trattori, rovesciano quelle zolle prive di vita ma anche le povere case dei contadini costringendoli a mettersi in marcia verso la California.

La route 66 diventa allora teatro di accampamenti, violenza e pietas, piena di cimiteri di camion rotti, non riparabili per mancanza di denaro. Si ruba per fame, ma si è pronti ad offrire soldi per fare una bara ad un piccolo che non ce l’ha fatta. E quando questi uomini si incontrano la sera intorno al fuoco, per fabbricare con le parole il futuro cercando di abbellirlo, tutti i loro mille dolori diventano uno.

La terra sfruttata dal capitalismo ha il gusto di morte

E la California non è il paradiso agricolo venduto come terra promessa, ma un inferno, con paghe sempre più basse perchè la richiesta di lavoro aumenta insieme alla massa di poveracci. Essi sono pronti a tutto, perchè tormentati non dalla fame delle loro pance, ma da quella che vedono negli occhi dei loro bambini.

E non possono neanche mangiare la frutta che per calcoli economici non può essere raccolta. I proprietari infatti, vi fanno spruzzare kerosene e mettono guardie pronte a sparare su chi se ne voglia cibare.

La lettura, seppure ha il pregio di riportare pagine potenti e attuali in questi tempi randagi, appare un po’ monocorde, priva di pause e silenzi che consentirebbero a emozioni e sentimenti nuove posture. Che un gioco di luci più appropriato contribuirebbe ad amplificare.

Molto gradito anche il momento della degustazione dei buoni vini presentati da esperti sommelier. L’azienda LA GENISIA ha presentato il Pinot Nero Brut Metodo Classico Oltrepò Pavese DOCG, un vino da aperitivo e da tutto pasto, dal perlage fine e persistente. Mentre l’azienda PAOLOLEO ha portato MoraMora Malvasia Nera Salento IGP.

Un piacevole modo per riflettere anche sulla preziosità della diversità del nostro territorio agricolo.

Teatro Manzoni, Via Alessandro Manzoni, Milano





Degustazioni Letterarie

27 novembre 2022 – ore 20.00

Furore – reading

di John Steinbeck – Traduzione Sergio Claudio Perroni

Edizione Bompiani

con Sandra Zoccolan

