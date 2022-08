Atroce Favola, niente sconti alle illusioni

Atroce Favola è stato presentato allo storico “Collinarea Festival”, ideato e diretto da Loris Seghizzi. Si è svolto dal 14 al 31 Luglio 2022 nei suggestivi borghi di Lari e Santa Luce (PI) .

Questo importante momento culturale che vede ormai la partecipazione attiva della cittadinanza, ha presentato un programma ricco di incontri, grandi concerti, spettacoli dislocati, workshops, letture notturne, performance immersive.

La XXIV edizione è stata aperta dal primo “Festival del Suono”, ideato e curato da Mirco Mencacci, sound designer tra i più apprezzati del cinema internazionale.

Esso si è svolto dal 14 al 17 luglio negli stessi luoghi di Collinarea con workshop, spettacoli e incontri con sound designers, scienziati, medici e ricercatori.

Festival del Suono: imparare ad ascoltare

Il Festival vuole promuovere una cultura dell’ascolto consapevole e di qualità. É necessario cioè per gli ideatori, tornare ad imparare ad ascoltare, apprezzare il silenzio o il suono puro, cosi lontano dal rumore cui il nostro tempo ci ha abituati.

Evento speciale di Collinarea Festival del suono 2022 è stato sabato 30 e domenica 31 alle 21.30 a Lari, Atroce Favola, nella riscrittura di Loris Seghizzi della Madama Butterfly di Puccini.

Lo spettacolo colpisce innanzitutto per il format. É stato infatti presentato tra due palcoscenici a cielo aperto: la piazza Matteotti, diventata il porto di Nagasaki,pieno di gente, di suoni, di odori e la cucina tradizionale giapponese (curata da MAD Livorno) e il suggestivo Giardino municipale dove è stata allestita la casa di Butterfly, con l’orchestra del Teatro Goldoni diretta dal Maestro Mario Menicagli e il bel canto.

Entrambi i luoghi sono stati appositamente dotati di un sistema audio immersivo e di una scenografia allestita per permettere proiezioni ad alta qualità in video mapping e vivere in contemporanea lo spettacolo “parallelo”.

La regia video è stata poi collocata all’interno del Teatro comunale; mentre il mixaggio e la registrazione del suono allo studio SAM.

Atroce Favola: una compagnia di circa 100 artisti

Colpisce poi per la compagnia di circa 100 artisti, tra attori, cantanti, musicisti e orchestra.

Il numeroso coro teatrale di bambini e adulti, è il risultato di un apposito laboratorio di “drammaturgia in movimento”, condotto all’interno dello stesso Festival, dal premio Ubu 2021 Manuela Lo Sicco.

Ed infine per il mix pirotecnico dei diversi stili narrativi capaci di parlare anche ad un pubblico giovanissimo: video, tecnologia, opera, bel canto e la musica punk-rock dei CCCP, CSI e PGR.

La riscrittura di Loris Seghizzi porta in primo piano ciò che nell’opera di Puccini appare in filigrana: le storture morali dell’epoca causate dal colonialismo.

La storia è quella di una giovane geisha, educata al canto, alla danza, ad intrattenere in un mondo fluttuante l’uomo giapponese. Il giovane ufficiale americano Pinkerton la sposa per cogliere “il fiore” con un matrimonio temporaneo (Goro: “Butterfly costa solo 100 yen”).

La rapacità dell’americano e la disinvoltura con cui prima ancora di impossessarsi della giovane donna pensa già a come disfarsene, è la stessa con cui compra la casa per 99 anni, sapendo di poterla disdire mensilmente. Butterfly, sarà maledetta dalla sua stessa famiglia, abbandonata dall’americano e infine, quando l’uomo tornerà dopo anni di attesa, per strapparle il figlio avuto insieme, si suiciderà.

La musica rock rompe le arie armoniose pucciniane, frammenta la realtà piena di illusioni della giovane donna, riporta in superficie la violenza di una mentalità conquistatrice.

Belli i costumi, disegnati da Eros Carpita (che firma anche la scenografia virtuale), con la supervisione di John Pascoe.

Atroce Favola

scrittura e regia Loris Seghizzi

assistenza Adalgisa Vavassori e Eros Carpita

suono Mirco Mencacci

creazione e direzione cori teatrali Manuela Lo Sicco

video e scenografie virtuali Eros Carpita

regia video in diretta Sabino Civilleri

costumi Eros Carpita con la supervisione di John Pascoe

Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal Maestro Mario Menicagli

Con: Sveva Gini, Filippo Brancato, Davide Drago, Iris Barone, Walter Barone, Spencer Barone, Alice Bosio.

Atroce Band: Voce Francesco Oliviero, seconda voce Daniela Bulleri, Chitarra Giovanni Bracci, tastiera e programmazione Luca Ciarfella, batteria Giacomo Macelloni, basso elettrico Alessandro Buonamini.

Foto di Eros Carpita