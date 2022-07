Menotti in Sormani: teatro, musica e comicità

Dal 4 luglio al 3 agosto 2022, il Menotti Teatro Filippo Perego a Milano si sposta, per il terzo anno consecutivo, nel cortile della biblioteca Sormani. La prima edizione era nata grazie anche al sostegno del comune di Milano, come una reale esigenza nell’estate 2020 per rispondere all’urgenza di dar voce al mondo del teatro rimasto muto nei mesi di pandemia.

Il pubblico milanese ha accolto da subito con grande entusiasmo l’iniziativa. Dopo mesi di isolamento, poter tornare a fruire insieme anche se distanziati, di arte, prosa, musica è stato un messaggio forte e positivo.

Dall’emergenza però, Menotti in Sormani si è trasformata in una piccola-grande tradizione meneghina.

Tanto da essere inserita, da questo anno, all’interno del palinsesto estivo organizzato dal Comune di Milano: Milano è Viva.

Anche questa terza edizione offre tante proposte originali e variegate: narrazione teatrale, musica, contaminazioni, comicità d’autore.

Menotti in Sormani: musica

Tanti gli spettacoli di musica.

Tra gli altri, ricordiamo il concerto di apertura, il 4 luglio ore 19,30 con la Banda Osiris in Le dolenti note, Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti. Potrete ascoltare al mandolino, chitarra, violino, e trombone, Sandro Berti; al sax, flauto Gianluigi Carlone, anche cantante; al trombone, basso, e tastiere, Roberto Carlone; mentre alle percussioni, batteria, bassotuba, Giancarlo Macrì.

Dario Napoli Trio con la chitarra di Dario Napoli, il contrabbasso di Daniele Tortora e la chitarra ritmica di Yann Marechal vi travolgeranno tra swing semi acustico e groove bollente con l’impronta gitana di Django Reinhardt!

Peppe Servillo – Anidride Solforosa – Mario Tronco presentano il concerto Il giorno aveva 5 teste, un viaggio fra le note e le parole di Lucio Dalla e Roberto Roversi.

Andiamo alle radici del canto popolare mediterraneo con Radicanto, una performance musicale d’impatto, votata al ritmo, alla melodia e alla memoria.

Un concerto che reinterpreta i grandi autori del passato come Dowland, Johnson, Enrico VIII, Monteverdi e Vivaldi è quello di Hypnosis Electro Duo.

É musica Klezmer con i Klezparde, o di Mozart con L’Ottetto di fiati swll’Orchestra dell’Università degli studi di Milano. Guarda ad est ed attraversa i Balcani, il concerto di Danilo Rossi, storica prima viola della Scala.

Menotti in Sormani: poi ci sono tante storie.

Davide Verazzani porta Senza passare dal via, uno spettacolo di narrazione da lui scritto e interpretato. È la vera storia dell’invenzione del Monopoli, venuta a galla quasi per caso a fine anni ’70. Un gioco solo apparentemente da tavolo, che cela una violenza sottile. Vince infatti il successo a tutti i costi, la prevalenza sugli altri, l’appiattimento di ogni forma di condivisione, comprensione ed empatia. Ed alla base c’è anche un furto di proprietà intellettuale!

Marco Baliani porta Kohlhaas, tratto dall’opera “Michael Kohlhaas” di Heinrich von Kleist.

Kohlhaas è la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena.

Alla base c’è una domanda antica: cos’è la giustizia e fino a che punto in nome della giustizia si può diventare giustizieri?

Romina Mondello, ci presenta Jackie (Onassis), mentre Paola Giorgi parla di D, la principessa Diana. Arianna Scommegna ci offre un canto d’amore per la terra con la storia di Un albero a 30 piani. Nella stessa direzione della crisi climatica è Possiamo Salvare il mondo prima di cena, del Collettivo Menotti.

Alessandro Sparacino e Ambra Denaro in occasione del Centenario di Verga, fanno la trasposizione inedita del Mastro Don Gesualdo. La storia di una faticosa ricerca per la libertà è quella che ci racconta Angela Rossi che presenta il suo libro Saranno rosse le mie scarpe.

Giulio LaRovere racconta la storia di un viaggio senza tempo, quella di John Knewock.

Non è trascurata la danza con Harp &Tap

Menotti in Sormani, informazioni

[email protected]

02/82873611

Teatro Menotti

Via Ciro Menotti 11

Ore 14– 18

Palazzo Sormani (4 luglio / 3 agosto)

Corso di Porta Vittoria 6

Ore 18:30 – 19:30

Prezzi

A partire da € 11,50

Acquisti online

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

Orari Spettacoli

Palazzo Sormani (4 luglio /3 agosto)

Tutti i giorni: ore 19,30

Tranne il 17, 24 e 30 luglio

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso il Teatro Menotti alle ore 20