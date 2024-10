Raffaella Roversi - Teatro

Al Piccolo Teatro morte e resurrezione di Arlecchino servitore di due padroni.

Stefano de Luca, con Enrico Bonavera porta in scena al Teatro Strehler di Milano, una nuova edizione di Arlecchino servitore di due padroni che permise a Strehler nel 1947, di non smettere di coltivare il «gusto pieno per il gioco […], per il piacere del divertimento e della creatività.