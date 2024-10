I Giovedix di Gioele Dix al Teatro Parenti

Sono sempre un grande successo di pubblico soprattutto femminile, i Giovedix, pomeriggi di e con Gioele Dix al Teatro Franco Parenti di Milano.

Per questa nuova stagione l’attore, comico, cabarettista, drammaturgo, regista teatrale e scrittore che firma anche la regia di Pirandello Pulp, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, ha ideato un percorso di sette incontri dedicati al femminile.

Un viaggio attraverso gli scritti di Nora Ephron, Alice Munro, Lydia Flem, Dorothy Parker, Almudena Grandes, Kressman Taylor e Oriana Fallaci.

Sono tutte scrittrici che lo lo hanno influenzato e appassionato. La prima è Nora Ephron. (New York, 19 maggio 1941 – New York, 26 giugno 2012), regista, produttrice cinematografica, sceneggiatrice commediografa, scrittrice e giornalista statunitense conosciuta al grande pubblico per le commedie romantiche come Sleepless in Seattle (1993), Michael (1996), C’è posta per te (1998), Vita da strega (2005) e il film biografico Julie & Julia (2009).

I Giovedix: “Amo condividere la letteratura che mi piace, che mi appartiene in quanto mi ci identifico” dice appena arriva sul palco.

Poi, in una sorta di divertente patchwork letterario, Gioele Dix comincia a comporre un profilo dell’autrice leggendo e commentando brani della stessa, presi da opere diverse.

Lo fa con il suo stile, accendendo curiosità e connessioni che la sua vasta preparazione gli consente, ma anche consapevole del suo ascendente recitativo sul pubblico muliebre.

Che infatti risponde, con risate, applausi e sospiri in una dimensione dialogica sorprendente.

Specie quando fa similitudini tra la vita amorosa della Ephron, con tre divorzi alle spalle e la sua, che ne contiene altrettanti.

Legge poi brani della Epfhron relativi alla vecchiaia tratti da “Il collo mi fa impazzire” scritto con ironia e una punta di sarcasmo. Anche la morte è raccontata con gli stessi registri divertiti e divertenti nonostante il tentativo fallito di darle un senso.

Il pubblico, non giovanissimo, si identifica in quello sforzo infinito di “manutenzione” del corpo, dei capelli, del collo flaccido simile ad un tronco d’albero capace di mostrare l’età.

Ride quando la Ephron descrive le sue borse come buchi neri, specchi della propria insanabile disorganizzazione, contenenti giungle di tic-tac, patetici kleenex e rossetti spuntati.

Prossimi appuntamenti: 7 Novembre 2024 – 12 Dicembre – 23 Gennaio 2025

13 Febbraio – 13 Marzo – 10 Aprile.

Tutti gli appuntamenti sono alle 18.30

PREZZI

Intero: 22€

Under 26 / Over 65: 15€

Convenzioni: 17€ (+ prev.)

ABBONAMENTO

50€ per 3 appuntamenti.

ACQUISTA ONLINE

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it