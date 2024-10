Opera Liquida: nuovi sentieri, rassegna teatrale per tracciare nuovi percorsi metropolitani

Opera Liquida: nuovi sentieri è la rassegna teatrale per tracciare nuovi percorsi metropolitani ideata da Opera Liquida, la compagnia teatrale composta da detenuti ed ex detenuti attori del carcere di Opera a Milano. Fondata 16 anni fa dalla regista Ivana Trettel, fa parte della rete nazionale “Per Aspera ad Astra”.

É questa una splendida realtà che attualmente coinvolge 16 carceri italiane. La sostengono ACRI e 12 Fondazioni di origine bancaria con l’obiettivo di riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza.

Il modello operativo di riferimento è quello della Compagnia della Fortezza diretta da Armando Punzo nella Casa di Reclusione di Volterra.

La rassegna “Opera Liquida: nuovi sentieri”, ideata nell’ambito di “Milano è Viva” nei quartieri del Comune di Milano, in collaborazione con la Direzione della Casa di reclusione Milano Opera, è l’occasione, attraverso il teatro, per incontrare nuovi pubblici e nuove possibilità di confronto.

Opera Liquida: nuovi sentieri inizia con “Extravagare. Rituale di reincanto”, drammaturgia e regia di Ivana Trettel, il 4 e il 15 ottobre.

Lo spettacolo approfondisce la civiltà della Grande Madre, società non belligerante, esistita più di ventimila anni in perfetta parità dei generi, dedita alla ricerca di cultura e bellezza.

Non è una illusoria età dell’oro, ma il tentativo di un cambio di prospettiva per non accettare passivamente l’idea che il male sia insito nella natura umana.

Scritto da Ivana Trettel ed Alex Sanchez, “Extravagare. Rituale di reincanto” va in scena il 4 ottobre alle ore 19.30 nel Teatro PuntozeroBeccaria dell’Istituto Penale per Minori Cesare Beccaria di Milano e il 15 ottobre alle ore 20.30 presso il Pacta Salone, sempre a Milano.

Seminario intensivo ad accesso gratuito “Il metodo di Opera Liquida: un approccio artistico al teatro in carcere”

Il 12 e il 13 ottobre 2024, negli spazi del Teatro Fontana, la regista Ivana Trettel conduce, in parte affiancata da Vittorio Mantovani, storico attore ex detenuto della compagnia, un seminario intensivo ad accesso gratuito dal titolo “Il metodo di Opera Liquida: un approccio artistico al teatro in carcere”, in partnership con Teatro Fontana – Elsinor Centro di produzione teatrale.

Il 24 ottobre alle ore 20.30 Opera Liquida accoglierà nel teatro della Casa di reclusione Milano Opera, “Antigone” della Compagnia Puntozero, composta da giovani detenuti e non, dell’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria.

Scritta da Sofocle nel 442 a.C. circa, “Antigone” con la regia di Giuseppe Scutellà, ha come impetuoso protagonista il coro, vestito di teli e cordami che, commentando la storia, si muove su una scenografia essenziale.

Lo spettacolo, che ha come tema centrale la legge e la disubbidienza alla stessa, offre molti spunti di riflessione.

Entrambi gli spettacoli in scena nel teatro del carcere di Milano Opera sono aperti ad un pubblico di persone detenute e persone provenienti dalla città.

La masterclass “L’officina di Opera Liquida: un incrocio di sguardi tra teatro e accademia” (24-25- 26 ottobre) è offerta gratuitamente a studenti universitari, operatori e artisti.

La rassegna è impreziosita dalla d 3^ edizione della masterclass che vede coinvolti professoresse e professori di diversi atenei, insegnanti di laboratori di formazione professionale sui mestieri del teatro che Opera Liquida svolge in carcere e persone detenute che vi partecipano: attori, scenografi, costumisti e tecnici audio luci, coinvolti nella realizzazione delle produzioni. In questa occasione, è prevista anche una replica di “Extravagare. Rituale di reincanto”, il 25 ottobre alle ore 20.30.

Programma Opera Liquida: nuovi sentieri

“Extravagare. Rituale di reincanto”, Opera Liquida

4 ottobre h. 19.30 Teatro PuntozeroBeccaria dell’Istituto Penale per Minori Cesare Beccaria, via dei Calchi Taeggi 20, Milano

15 ottobre h. 20.30 – Pacta Salone, via Ulisse Dini 7, Milano

25 ottobre h. 20.30 -Teatro Casa di reclusione Milano Opera, Via Camporgnago 40, Milano

Biglietti 15 euro intero, 10 euro ridotto (under 26 over 65).

In prevendita sul sito www.operaliquida.org e in teatro la sera dello spettacolo.

“Il metodo di Opera Liquida: un approccio artistico al teatro in carcere”

Il seminario intensivo con la regista Ivana Trettel è in partnership con Teatro Fontana – Elsinor Centro di produzione teatrale.

12 ottobre dalle h.10,00 alle h.17,00 – 13 ottobre dalle h.10,00 alle h.14,00

Teatro Fontana, via Boltraffio 21, Milano

Accesso gratuito con prenotazione: scuola900@teatrofontana.it – properaliquida@gmail.com

“Antigone”, compagnia Puntozero

24 ottobre h. 20.30 -Teatro Casa di reclusione Milano Opera, Via Camporgnago 40, Milano

Biglietti 15 euro intero, 10 euro ridotto (under 26 over 65) su www.operaliquida.org

Per gli spettacoli del 24 e del 25 ottobre nel teatro del Carcere di Opera è necessario acquistare i biglietti e lasciare i propri dati per i controlli di sicurezza entro il 20 ottobre su www.operaliquida.org Ingresso dalle h. 19.15 – inizio spettacolo h. 20.30.

Per info e modalità di acceso: www.operaliquida.org, properaliquida@gmail.com