Line al Teatro della Cooperativa

Dal 17 al 29 maggio e dal 7 al 12 giugno 2022 va in scena in prima nazionale al Teatro della Cooperativa di Milano, il surreale atto unico di Israel Horovitz, Line. Renato Sarti cura la regia di quella che è tra le più conosciute opere teatrali del pluripremiato drammaturgo statunitense.

Line è pervasa da un umorismo feroce che mette a nudo i vizi e le bassezze umane, aggiungendo un tocco di realismo americano alla tradizione del teatro dell’assurdo.

Cinque persone fanno la fila sul palco. Non si capisce per cosa e forse non è neanche impotante.

Quello che davvero è importante è essere il primo, o almeno il secondo, o il terzo, o il quarto, ma non l’ultimo della fila. Si percepisce da subito, appena arriva una seconda persona che cerca di prendere il posto della prima. E cosi fanno le altre che arrivano dopo, ossessionate tutte dall’essere primi.

Quasi che sia possibile esistere, solo se si è primi. Non si sceglie in cosa essere primi, basta seguire una linea tracciata da altri. Non c’è libertà morale.

E cosi, essere primi diventa di vitale importanza; ne consegue che, trattandosi appunto di vita (o di morte) tutto è permesso. L’assenza di scenografia consente al pubblico di concentrarsi sul gioco dei cinque personaggi.

Individualismo, spegiudicatezza e ingiustizia campeggiano e si autoalimentano sino a deflagrare con violenza inaudita. Tutto è finalizzato a distogliere l’attenzione dell’altro per prenderne il posto.

Line ci parla forse dei lati oscuri del suo autore

L’arrivo di una donna sulla scena, moglie di un altro in coda, non porta soluzioni diverse.

Anzi. Lei usa il proprio corpo per circuire i 3 uomini in scena, consumando l’atto sessuale dietro le quinte. Il branco lo ritma sul palco.

Colpisce questa umiliazione, offesa e svilimento del corpo femminile. Poichè ripetuta, risulta davvero tristemente disturbante, per nulla ilare e non può che rimandare alla parte oscura di Horovitz.

Quella che lo ha visto coinvolto, nonstante i tanti premi vinti, in uno scandalo sessuale per violenze perpetrate tra il 1986 and 2016.

Quasi che, come ha affermato una delle sue vittime, Horovitz si sia costruito con cura un’immagine pubblica rispettabile, denunciando vizi e ingiustizie altrui, per poi potersi comportare privatamente all’opposto.

Dal 17 al 29 maggio 2022 al Teatro Cooperativa

7 | 12 giugno

LINE

prima nazionale

di Israel Horovitz

traduzione Susanna Corradi

regia Renato Sarti

con

Valerio Bongiorno – Arnallo

Francesco Meola – Stefano

Rossana Mola – Moira

Mico Pugliares – Flaminio

Fabio Zulli – Dolan

luci Jacopo Gussoni

costumi Carlo Sala

produzione Teatro della Cooperativa

Durata 75 minuti