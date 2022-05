Il Giardino delle Esperidi Festival: Following the Sun

Il Giardino delle Esperidi Festival, torna dal 23 giugno a domenica 3 luglio 2022.

Porta Teatro, Musica, Danza e Poesia, tra borghi, boschi e sentieri di 7 comuni di Colle Brianza: Ello, Olgiate Molgora, Valgreghentino, Olginate, Sirtori e Galbiate in provincia di Lecco.

È organizzato da Campsirago Residenza, con la direzione artistica di Michele Losi.

Campsirago Residenza è una realtà teatrale che ha la sua sede a Campsirago ( Lecco), a palazzo Gambassi.

Abitare questi luoghi abbandonati negli anni 50/60, ci dice Michele Losi, ha contaminato il nostro modo di fare teatro ed il teatro ha a sua volta contaminato questi luoghi. La voglia di preservare questo patrimonio naturale per le generazioni future e al contempo vivificarlo, proteggerlo, farlo conoscere ha fatto si che Campsirago Residenza abbia sviluppato spettacoli itineranti e performance site-specific nel paesaggio e nella natura.

Complice anche un’amministrazione comunale lungimirante che ha creduto in questo modo di fare teatro che oltre al piacere “teatrale”, fa scoprire territori un po’ dimenticati e contribuisce al formarsi di una nuova etica, necessaria per preservare la vita del nostro pianeta.

Questa importante edizione, la XVIII, ha un titolo suggestivo, Following the Sun che evoca il cammino, metaforico e reale, lungo il tragitto del sole.

E saranno 3 le camminate Following the sun al tramonto con Michele Losi e il regista e direttore artistico olandese Sjoerd Wagenaar, per condividere con il pubblico alcune chiavi di lettura degli spettacoli. Following the Moon sarà invece la camminata notturna alla fine del primo weekend di festival.

Una Passeggiata Dadaista è invece a cura di Michele Pascarella.

Following the Sun: programma

Il ricco programma del Festival, comprende 23 titoli che spaziano tra i molteplici linguaggi dell’arte contemporanea: danza, con tre spettacoli, prosa, ricerca e musica, con un focus sulla poesia, grazie a Franco Arminio, Gianluigi Gherzi e Giuseppe Semeraro.

C’è anche un Focus Giappone: quattro artisti giapponesi di Ukiha, porteranno alle Esperidi performance e workshop sull’arte come pratica di reciprocità e armonia con la natura. Attese inoltre quattro sessioni della cerimonia del tè all’aperto e sull’arte giapponese.

Inoltre da lunedì 27 a giovedì 30 giugno il festival ripropone, per la prima volta dopo 13 anni, la lettura integrale dal vivo delle opere di Cesare Pavese per quattro giorni consecutivi, in una successione ininterrotta dalle sette di mattino fino a mezzanotte. Sul palco di Palazzo Gambassi sette attori e attrici si alterneranno nella lettura dal vivo.

Following the Sun: gli artisti che c’erano

Per celebrare i suoi 18 anni di storia, il festival riporta a Campsirago alcuni degli artisti che hanno animato le prime edizioni del festival: Renata Ciaravino torna dopo dieci anni al festival con il nuovo spettacolo Sto da dio che gioca sull’autoironia per parlare del disagio psichico, mai così attuale dopo questi anni di pandemia; Marco Gobetti con il suo Teatro di riciclo® evoca le 130 repliche de Il nome della rosa (sabato 2 luglio), con la regia di Leo Muscato.

Torna anche Vittorio Ondedei che tanto ci ha fatto ridere la scorsa edizione con lo spettacolo Ho sonno. Lo ripropone insieme a Filmoni, dove assieme al cantautore Giacomo Toni, spiega trame di film immaginari, tra ambientazioni esotiche, bassifondi ed emozioni indimenticabili.

Following the Sun: gli artisti di oggi

Fra i tanti spettacoli ricordiamo, in prima regionale Human Body, di Principio Attivo Teatro. È una riflessione sul corpo, con la regia di Giuseppe Semeraro nel bel paesaggio naturale di Figina e nel borgo di Biglio.

Oltrepassare del collettivo Azioni Fuori Posto è un’azione site-specific che fonde danza, arte visiva e tecnologia del suono.

Amleto. Una questione personale, per la regia di Anna Fascendini, Giulietta de Bernardi, Michele Losi è uno spettacolo itinerante di teatro immersivo.

Trucioli della compagnia Gli Omini, è la nuova produzione del Teatro Metastasio di Prato: una raccolta di storie e parole raccolte per strada, dalla Basilicata al Veneto, un’enciclopedia d’incontri casuali, di racconti assurdamente reali e di lingue inconsuete.

Frosini/Timpano presenta Disprezzo della donna – il futurismo della specie nel tentativo di capire perché il Futurismo non aveva futuro.

Trovata una sega! di Antonio Taurino (produzione Teatro della Cooperativa) racconta la più grande beffa della storia dell’arte: il ritrovamento di false teste di Modigliani, che si scoprì poi essere state realizzate da tre ragazzi livornesi nell’estate 1984.

Alla drammatica vicenda degli anni ‘80 sulla tragica fine di Alfredo Rampi caduto in un pozzo, è dedicato lo spettacolo Alfredino (29 giugno), di e con Fabio Banfo (produzione Mamimò).

Il Giardino delle Esperidi è tanto altro

Ci sarà anche musica, concerti, workshop, laboratori e incontri per dialogare su arte e natura.

Apre la diciottesima edizione delle Esperidi, giovedì 23 giugno, un incontro pubblico sul tema dell’importanza dei festival culturali per i territori, in occasione della pubblicazione della guida In giro per Festival di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino edita da Altraeconomia. Ne discutono con gli autori Michele Losi, direttore artistico, Marco Passoni, Sindaco di Olginate, Roberta Valsecchi, Assessore alla cultura di Olginate, Tiziana Galbusera, Sindaca di Colle Brianza ed Ettore Anghileri, Vicesindaco di Colle Brianza.

Il 25 e 26 giugno Simone Pacini, autore di Il Teatro sulla via Francigena, tiene un workshop sulla comunicazione teatrale lavorando per due giorni senza nessun supporto digitale.

Da mercoledì 29 giugno a venerdì 1° luglio, Francesca Sarteanesi conduce il laboratorio Almeno nevicasse: tre giorni dedicati alla drammaturgia e alla ricerca della parola, della frase o della sensazione che non abbiamo fatto in tempo a fermare e che alla fine sarà cucita su un maglione.

Per i bambini c’è lo spettacolo di Hansel e Gretel (1° luglio in replica notturna nel bosco e domenica 3 luglio nel parco di Villa Besana di Sirtori), teatro nel paesaggio che vede coinvolti un team di dodici artisti tra registi, drammaturghi, attori, costumisti, sound designer.

Il Giardino delle Esperidi, Following the Sun :Info

Omaggi:

Bambini sotto 1 anno

Accompagnatori di persone con disabilità

Speciale serata 2 o più spettacoli dalle ore 20.00:

Intero € 25, Ridotto (under 20, over 65) € 20

Biglietto cortesia per gli abitanti dei comuni di Colle Brianza, Ello e Olgiate Molgora, Valgreghentino, Sirtori, Olginate per gli spettacoli che vanno in scena nel proprio Comune di residenza) € 5

I biglietti saranno in vendita dal mese di giugno.

TEL. 039 92 76 070 | MAIL [email protected]

www.ilgiardinodelleesperidifestival.it