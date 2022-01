Don Chisciotte al Teatro Manzoni

Dal 18 al 24 gennaio* 2022 al Teatro Manzoni di Milano è andato in scena Don Chisciotte.

L’adattamento è di Francesco Niccolini, mentre la drammaturgia collettiva è a firma di Roberto Aldorasi, Marcello Prayer, Francesco Niccolini e Alessio Boni, in scena nei panni di Don Chisciotte insieme a Serra Yilmaz nel ruolo di Sancho Panza.

Lo spettacolo, liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes, ricalca alcune delle avventure del celebre cavaliere, dal cervello frastornato da romanzi cavallereschi e macerato dall’amarezza per l’ingiustizia nel mondo.

Spinto a liberar gli oppressi dai soprusi di potenti ed ipocriti, decide di farsi cavalier errante ed inizia le sue avventure disastrose. Rientrato a casa malato e ridotto male, non si lascia tuttavia scoraggiare e riparte.

Questa volta però in compagnia di un abile destriero, Ronzinante, ed un fedele scudiero Sancio Panza.

La regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer sceglie uno stile narrativo quasi fanciullesco che rende lo spettacolo più adatto ad un pubbllico molto giovane.

Don Chisciotte: stile narrativo fanciullesco e macchiettistico

I bambini seguiranno entusiasti le avventure di questo strampalato cavaliere e dei suoi fidi compagni di viaggio che si muovono sulla bella scena di Massimo Troncanetti nei costumi di Francesco Esposito.

Rideranno del suo scudiero, dalla andatura lenta e un po’ altalenante, che sembra imitare il suo asino. Il suo senso pratico e il bisogno di soddisfare le sue esigenze primarie, si traducono in un linguaggio povero, ma concreto, legato alle cose, ricco di lapsus, storpiature e divertissements linguistici.

Anche il focoso Ronzinante muove al riso. Biagio Iacovelli lo rende scalpitante e sbuffante in una costruzione scenica davvero fantasiosa.

L’uso del dialetto in alcune scene, come quella dei pastori, accompagnato da una gestualità enfatizzata, se danno colore allo spettacolo ne amplificano l’anima macchiettistica che travalica però quella amaramente ironica del romanzo.

Il dramma del cavaliere errante, della fine del suo mondo cavalleresco che si perde nel rombo dei primi cannoni, della sua alienazione, restano echi lontani.

*Le repliche in programma dal 25 al 30 gennaio non potranno andare in scena. Verranno riprogrammate in data da definirsi nella stagione 22/23. Ratei di abbonamento e biglietti restano validi per le nuove date che saranno definite appena possibile.

Teatro Manzoni, Via alessandro Manzoni 40, 20121 Milano

