L’anima buona di Sezuan, tra lirismo e cruda realtà

Dal 4 al 17 novembre 2021 sul palco del bel Teatro Manzoni di Milano è andata in scena L’anima buona di Sezuan, di Bertold Brecht, una parabola di teatro politico e civile.

La regia di Monica Guerritore che interpreta il personaggio principale, ne fa una pièce di grande poesia ispirandosi all’edizione di Giorgio Strehler (Milano 1981). Nel centenario della sua nascita, lo spettacolo infatti vuole essere un omaggio al grande Maestro con cui l’attrice romana debuttò appena quindicenne.

L’anima buona di Sezuan fu scritta da Brecht nel 1938, in piena ascesa nazista durante il suo esilio in Danimarca. É una sorta di favola, di parabola per denunciare la miseria morale del totalitarismo.

Siamo in una lontana provincia della Cina, a Sezuan, un piccolo villaggio martoriato dalla fame, dalla penuria di acqua e dalla miseria fisica e sociale.

Li atterrano tre dei, in cerca di persone buone e di un alloggio per la notte. Il mondo crudele e egoista infatti, ci dicono con fare superficiale, può andare avanti lo stesso, basta che ci sia almeno una persona buona.

Inutile dire che anche in un piccolo villaggio l’impresa risulta piuttosto difficile. Tutti gli abitanti infatti, sono cosi angustiati, rabbiosi, aggressivi per la vita magra che conducono, da non voler ospitare nessuno.

Alla fine sarà solo una giovane donna, Shen Te, una prostituta, ad accogliere nella sua misera dimora, gli dei. Questi, ben felici di aver trovato L’anima buona di Sezuan, dopo aver dormito da lei la notte, si apprestano a ripartire per le sfere celesti. Prima però, le offrono una grande ricompensa in denaro, felici di aver trovato l’anima necessaria e incuranti di lasciare sulla terra strumenti o consigli per migliorare il mondo.

Con questi soldi Shen Te apre una piccola tabaccheria. Comincia allora ad offrire ospitalità e cibo gratuitamente a tutti i bisognosi, che però ne approfittano a tal punto da minacciare la sua propria esistenza. Dopo aver perso la tabaccheria, per proteggersi e salvarsi, decide di diventare cattiva, assumendo le sembianze di in un cugino crudele. Il cugino aprirà una fabbrica e sfrutterà i bisognosi.

La pièce è piena di appelli disperati alla bontà e conseguenti scoppi di ira davanti alla passività e all’indifferenza umana. Brecht critica la religione che non arriva a migliorare l’uomo; il capitalismo che tende a sfruttarlo; e la giustizia che è spesso corrotta e corruttibile. E pone domande infinite.

C’è un’amarezza di fondo: è inutile che una persona buona provi a cambiare il mondo. I cambiamenti devono essere fatti dalla società che prima dei principi morali, deve provvedere a sfamare la collettività. Facendosi giutizia da soli infatti, si rischia di diventare lupi.

Eppure la regia della Guerritore, molto tesa alla sottrazione, sembra ammantare la parabola brechtiana di amorevole tenerezza e di una luce compassionevole.

La scena essenziale dal fondale bianco di Luciano Damiani, è infatti come avviluppata da una luce chiara disegnata da Pietro Sperduti. É al suo interno che si stagliano spesso le siluhettes “cineseggianti” dei bravissimi e affiatati attori che cambiano ruoli, abiti e mimica continuamente.

Anche se il dinamismo scenico spesso muove al riso, esso è accompagnato da un lirismo sempre in contoluce. Forse è questo a creare “lo straniamento” voluto da Brecht.

Monica Guerritore

Omaggio A Giorgio Strehler

L’anima buona di Sezuan

di Bertolt Brecht

traduzione di Roberto Menin

Matteo Cirillo Yang Sun, un aviatore senza lavoro / il falegname LinTo

Alessandro Di Somma Secondo Dio / il bambino / la vedova Li

Vincenzo Gambino Wang, un venditore d’acqua / il fratello zoppo

Nicolo’ Giacalone il barbiere Shu Fu / il marito

Francesco Godina il poliziotto / il nipote gagà / Primo Dio

Monica Guerritore Shen Te alias Shui Ta

Diego Migeni Terzo Dio / la Signora Mi Tzu Lucilla Mininno Signora Yang / la moglie

scene da un’idea di Luciano Damiani

disegno luci Pietro Sperduti

costumi Valter Azzini

direttore dell’allestimento Andrea Sorbera

collaborazione musicale Paolo Daniele

assistente alla regia Valentina Morini

regista assistente Leonardo Buttaroni

