Champions League: tris alla Dinamo Zagabria, Milan in testa al girone

L’euro-Milan non delude e mette in discesa il Girone E di Champions League con un netto 3-1 alla Dinamo Zagabria. Dopo un primo tempo dalle poche emozioni, sbloccato da un rigore di Giroud, il Diavolo riesce a sfondare nella ripresa con Saelemaekers e Pobega. La vittoria è meritata, messa in discussione solo per un breve tratto dal 2-1 di Orsic.

Fonte immagine: Fantacalcio

La Dinamo Zagabria fa la sua partita, tutta sostanza

Il primo tempo è sterile, poco spettacolare. Gli ospiti attendono, i rossoneri avanzano, ma non offendono. Leao non sembra nella sua miglior serata, e tutta la manovra offensiva ne risente. Ma al portoghese basta poco, anche una sola giocata, per cambiare le sorti del match. Al 43’ controlla spalle alla porta e viene travolto da Sutalo: l’arbitro indica il dischetto. Giroud incrocia e non sbaglia.

Fonte immagine: goal.com

Nella ripresa un altro Milan

Nel secondo tempo il copione cambia. Anche grazie alla rete pressoché immediata di Saelemaekers, che incorna di testa dopo uno sfondamento sulla sinistra di Leao. Il MIlan riesce a trovare spazio di manovra, ma è la Dinamo a colpire. Orsic scambia con Petkovic e piazza un destro secco alle spalle di Maignan. É 2 a 1.

La rete che accorcia le distanze sembrerebbe lasciar presagire un finale infuocato. E invece la spegne Pobega. Al 77°, l’ex Torino trova la sua prima rete in Champions League di sinistro dopo uno scambio con Theo Hernandez.

Dopo il 3-1 succede pochissimo. Il triplice fischio lancia il Milan in testa al gruppo E, da solo, a quota 4. “Un altro step importante”, sottolinea Pioli.

Il tabellino:

Milan (4-2-3-1): Maignan: Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali (22′ st Pobega), Bennacer (33′ st Dest); Saelemaekers (33′ st Messias), Diaz (33′ st Krunic), Leao; Giroud (23′ st De Ketelaere). A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Gabbia, Kjaer. Allenatore: Pioli.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski (33′ st Drmic), J. Sutalo, Peric; Moharrami (18′ st Spikic), Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic (39′ st Baturina), Orsic (39′ st Marin). A disp.: Zagorac; Dilaver, Lauritsen, Stefulj, Theophile-Catherine; Bockaj, Bulat, Emreli. Allenatore: Cacic.

Arbitro: Manzano (Spa).

Marcatori: 45′ pt Giroud (M, su rig.), 2′ st Saelemaekers (M), 11′ st Orsic (D), 32′ st Pobega (M)

Note: Ammoniti: Orsic, Marin (D). Recupero: 1′ pt, 3′ st.