Milan, niente distrazioni: contro il Pisa per continuare la corsa scudetto

Non lasciar scappare l’Inter, per poi giocarsela da marzo in poi. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è chiaro: fare percorso netto contro Pisa, Como, Parma e Cremonese, così da presentarsi al derby del mese prossimo con la massima pressione possibile sull’Inter.

Fin qui il Milan ha convinto soprattutto contro le squadre di alta classifica, mentre ha lasciato punti pesanti contro quelle – in teoria – più abbordabili. Una tendenza da invertire. Il banco di prova è già di fronte.

Tornano a disposizione Leao e Pulisic, ancora out Saelemaerkers

Il Milan arriva alla sfida della Cetilar Arena con un quadro fisico più rassicurante.

Rafael Leao, fermato da problemi muscolari nelle scorse settimane, è tornato a lavorare in gruppo già da un paio di giorni ed è arruolabile per la trasferta toscana. Allegri può sorridere anche per Christian Pulisic, tornato ad allenarsi con i compagni dopo il lavoro personalizzato delle scorse giornate. Lo statunitense sarà convocato, pur partendo probabilmente dalla panchina.

Alza invece bandiera bianca Alexis Saelemaekers, frenato dal problema all’adduttore: il suo rientro è atteso per il recupero del 18 febbraiocontro il Como.

Il Milan a Pisa per riscattare l’andata

La trasferta contro il Pisa arriva dopo il rinvio del match con il Como, non disputato a causa dell’inagibilità temporanea di San Siro causa Olimpiadi invernali Milano–Cortina 2026. Un vantaggio per i rossoneri, con più tempo a disposizione per preparare la trasferta e recuperare energie preziose.

La sfida non è però banale: all’andata finì 2-2, con il pareggio toscano arrivato nei minuti finali grazie a un tiro dalla distanza di Athekame. Un precedente che Allegri userà come monito, per mantenere alta e costante la concentrazione.

L’Inter è lontana, ma non irraggiungibile. E con il derby che incombe all’inizio di marzo, occorre evitare passi falsi per mettere pressione ai cugini e continuare ad alimentare sogni scudetto.