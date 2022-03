Coppa Italia: Milan e Inter non si fanno male, 0-0 nella semifinale di andata

Pareggio a reti inviolate tra Milan e Inter nella prima semifinale di Coppa Italia. Stanchezza e tanti errori si impadroniscono presto di una gara giocata a ritmo basso, a scapito dello spettacolo. Il Milan ha sùbito due occasioni, con Saelemaekers ed Hernandez. Poi nella ripresa almeno altre due, con un tiro da fuori di Leao e di nuovo Saelemaekers. Nel complesso il Milan è più incisivo, ma non passa. La qualificazione si deciderà al ritorno, il 20 aprile.

Pioli si affida a Giroud, supportato da Leao, Bennacer e Saelemaekers. A centrocampo Krunic prende il posto dello squalificato Tonali.

Inter al completo, con la formazione tipo. Lautaro Martinez – Dzeko è la coppia offensiva.

Fonte immagine: Calcio e finanza

Milan sprecone

Nel primo tempo l’ago della bilancia delle emozioni pende dalla parte rossonera. La prima occasione è per Saelemaekers, che non riesce a sfruttare un mezzo pasticcio di Handanovic e Brozovic. Dopo neanche un minuto è Hernandez a scaldare il pubblico con una serpentina con cui si presenta davanti ad Handanovic, che vede immobile il pallone spegnersi sul fondo. Siamo appena all’11° e il Milan ha già da che rammaricarsi.

Al 26° si registra l’uscita dal terreno di gioco di Romagnoli, per un problema all’adduttore sinistro. Al suo posto entra Kalulu.

La gara si trascina fiacca, senza troppi patemi e con tanti, tantissimi errori. Il peggiore in campo è Krunic, impreciso e confusionario, ma molti degli effettivi in campo appaiono sottotono. Il ritmo di gioco è basso e cala ulteriormente con il passare dei minuti. La gara scivola fino al duplice fischio.

Fonte immagine: Virgilio sport

Sùbito altre due occasioni per i rossoneri

Le squadre tornano in campo con gli stessi effettivi, e con lo stesso approccio dell’inizio gara. E’ il Milan a cercare subito la rete con Leao, che di destro, da fuori area, impegna Handanovic. Proteste milaniste sul prosieguo dell’azione per un contatto Skriniar – Giroud: il difensore nerazzurro trascina a terra l’attaccante francese, ma per l’arbitro e il Var è tutto regolare. Due minuti dopo, al 48°, Saelemaekers ha di nuovo sui piedi l’occasione del vantaggio, ma calcia contro De Vrij.

Il Milan si conferma più propositivo dei cugini, ma la gara non si sblocca.

Inzaghi prova a smuovere le acque inserendo Sanchez e Vidal al posto rispettivamente di Martinez e Barella. Per Lautaro ancora una partita a secco (non segna da oltre due mesi). Pioli risponde con un triplice cambio: fuori Saelemaekers, Krunic e Leao; dentro Diaz, Rebic e Messias.

Nel finale di gara è l’Inter a trasformare le ultime energie rimaste in azioni offensive. L’ingresso di Vidal dà forza e grinta in mezzo; Sanchez è più mobile di Lautaro, e il gioco ne beneficia. Purtroppo per Inzaghi, la quadra viene trovata quando ormai è troppo tardi.

La prima semifinale di andata di Coppa Italia finisce 0-0.

Il tabellino:

Milan – Inter 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dall’84’ Calabria), Tomori, Romagnoli (dal 26′ Kalulu), Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers (dal 67′ Messias), Krunic (dal 67′ Diaz), Leao (dal 67′ Rebic); Giroud. All. Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (dall’88’ Darmian), Barella (dal 65′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (dall’88’ Gosens); Lautaro (dal 65′ Sanchez), Dzeko (dall’80’ Correa). All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Ammoniti: Brozovic (I), Lautaro (I).