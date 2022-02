Coppa Italia, quarti: Milan da applausi, 4 gol alla Lazio

Era chiamato a rispondere ai cugini nerazzurri. Lo fa urlando il proprio strapotere. Il Milan demolisce la Lazio e raggiunge l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Un 4-0 netto, che non ammette replica, frutto di una prestazione di carattere e qualità. Leao sblocca e ispira; Giroud punisce, due volte. In mezzo sostanza e qualità, con Tonali che abbina alla corsa una pulizia nello smistamento di palla da top player.

Lazio bocciata. Zero idee di gioco, zero occasioni create.

Primo tempo a senso unico

Il Milan parte con una marcia in più e ne mette un altro paio. Leao sblocca al 24° imbeccato da un grande filtrante di Romagnoli; poi dribbla mezza difesa per servire a Giroud un 2-0 facile facile.

La Lazio sembra non avere un’identità precisa. Quella filosofia di gioco chiamata Sarrismo, praticata al Napoli e osannata in ogni dove, sembra appartenere a un’epoca lontana. Nessun fraseggio corto e prolungato, solo giocate estemporanee che si infrangono ripetutamente contro il muro della difesa avversaria.

Il MIlan dà l’impressione di avere la gara in mano e poter far male quando vuole. E infatti prima dell’intervallo segna anche il 3-0, ancora con Giroud, questa volta servito da Hernandez.

É un Milan bello, ma anche di sostanza, concreto. 3-0 meritato.

Poker di Kessie

La ripresa è ordinaria amministrazione per i padroni di casa, che non devono far altro che mantenere alta l’asticella dell’attenzione. La Lazio è chiamata a reagire, ma deve preoccuparsi anche di non scoprirsi troppo per non rischiare l’imbarcata. Gli ingressi di Luis Alberto e Pedro danno maggior linfa alla fase offensiva, ma non basta. Nessuna azione offensiva veramente degna di nota; nessun brivido sulla schiena di Maignan. E poi ci si mette anche l’infortunio di Immobile, uscito al 67° per una contusione alla caviglia.

Il MIlan controlla, e al 79° cala addirittura il poker con Kessie

In semifinale ci attenderà un derby ad alta tensione.

Il tabellino:

Milan Lazio 4-0

Reti: 24′ Leao (M), 41′, 45’+1′ Giroud (M), 79′ Kessie (M).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 77′ Tomori), Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali (dal 46′ Bennacer); Messias (dal 61′ Saelemaekers), Diaz, Leao (dal 77′ Maldini); Giroud (dal 61′ Rebic). All. Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj (dal 62′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Basic (dal 51′ Luis Alberto), Cataldi (dal 51′ Leiva), Milinkovic-Savic; Anderson (dal 51′ Pedro), Immobile (dal 68′ Moro), Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Note: ammoniti Luiz Felipe (L), Tonali (M).