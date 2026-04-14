Amitav Acharya: storia e futuro dell’ordine mondiale

Storia e futuro dell’ordine mondiale (edito Fazi Editore) di Amitav Acharya, professore alla American University di Washington e già docente in importanti istituzioni accademiche tra Asia, Europa e Stati Uniti, rappresenta uno dei contributi più interessanti e originali al dibattito contemporaneo sulle relazioni internazionali. L’autore, tra i principali teorici del cosiddetto “Global International Relations”, propone una rilettura critica dell’ordine mondiale che si distacca in modo deciso dalle classiche narrazioni storiografiche eurocentriche.

Uno dei punti di forza del libro è la sua capacità di mettere in discussione l’idea, ancora molto diffusa, che l’ordine internazionale sia stato costruito principalmente dall’Occidente e che il suo futuro dipenda esclusivamente dalle dinamiche tra Stati Uniti, Europa e – più recentemente – Cina. Acharya amplia lo sguardo e introduce una prospettiva storica più inclusiva, mostrando come forme di ordine regionale, cooperazione e governance siano esistite ben prima dell’affermazione del sistema westfaliano e anche al di fuori dell’Europa. In questo senso, il libro è anche un invito a ripensare le categorie analitiche con cui interpretiamo la politica globale.

L’autore struttura la sua analisi attorno all’idea che l’ordine mondiale non sia mai stato monolitico, ma piuttosto un insieme di ordini sovrapposti e interagenti. Questa visione consente di comprendere meglio la fase attuale, caratterizzata da una crescente frammentazione e dalla coesistenza di più modelli diversi. Acharya rifiuta quindi sia la narrativa del “declino irreversibile” dell’ordine liberale, sia quella di una sua semplice continuità sotto nuove forme, proponendo invece il concetto di “multiplex world”: un sistema internazionale più complesso, policentrico e meno gerarchico.

Particolarmente interessante è la riflessione sul ruolo del Sud globale. Acharya sottolinea come molti Paesi asiatici, africani e latinoamericani non siano semplici spettatori delle dinamiche globali, ma attori sempre più autonomi, capaci di influenzare norme, istituzioni e pratiche internazionali. Questo aspetto è trattato con grande equilibrio: l’autore evita sia l’idealizzazione del Sud globale, sia la sua marginalizzazione, offrendo un’analisi dettagliata delle sue opportunità e dei suoi limiti.

Dal punto di vista stilistico, il libro è accessibile pur mantenendo un elevato rigore accademico. Acharya riesce a combinare teoria e storia con esempi concreti, rendendo la lettura scorrevole anche per i non esperti della disciplina. Tuttavia, proprio questa ambizione di coprire un arco storico e geografico molto ampio può talvolta portare a una trattazione meno approfondita di alcuni casi specifici, che avrebbero meritato maggiore dettaglio.

In conclusione, Storia e futuro dell’ordine mondiale è un’opera fondamentale per chi vuole comprendere le trasformazioni in atto nel sistema internazionale. Più che fornire risposte definitive, il libro offre strumenti interpretativi nuovi e stimolanti, invitando il lettore a superare schemi consolidati e a considerare invece la complessità del mondo contemporaneo. È una lettura particolarmente consigliata a studenti, analisti e chiunque sia interessato a una visione meno occidentale e più pluralista delle relazioni internazionali.