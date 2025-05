Don Lisander e Blue Note: Jazz Nights

Il ristorante Don Lisander, tempio della cucina e della tradizione meneghina organizza dal 5 giugno al 24 luglio 2025, le Jazz Night, otto cene a tema, seguite da altrettanti concerti con artisti selezionati dal Blue Note.

Al civico 12 di Via Manzoni, a pochi passi dalla Scala, dal Duomo e da Via Montenapoleone, questo luogo magico incastonato tra tradizione e innovazione, omaggia dal 1947 col suo nome, Alessandro Manzoni (Lisander è Alessandro in milanese). Che era anche una gran buona forchetta. I suoi cuochi infatti, preparavano ottimi manicaretti usando spesso prodotti e materie prime della sua tenuta di Brusuglio.

Il ristorante, che su prenotazione è aperto per il dopo Scala, con la sua splendida corte interna affacciata su un parco privato, si riempirà quindi di note.

Jazz Nights: tra gli artisti che si esibiranno ricordiamo Luca Jurman, Gigi Cifarelli, Mario Lavezzi, BigG & SirJo, Joyce Elaine Yuille, Rossella Cappadone, Simona Bencini e molti altri.

I generi vanno dal soul al R&B, da Ray Charles a John Legend con le più belle songs mondiali rivisitate in chiave Blues e jazz.

La serata prevede due momenti distinti di modo che il pubblico possa apprezzare sia la degustazione del cibo, che è prevista alle ore 19:45 sia il concerto che inizierà alle ore 21:15 per terminare entro le ore 22:45 circa.

La cucina infatti, proprio come la musica diventa elemento per imparare la geografia, la storia, le contaminazioni culturali. Il costo della cena + concerto varia dai €90 a €110 a persona.

Ogni data prevede un menu specifico di mare o di terra, abbinato ai vini della rinomata casa vinicola Zeni in Valpolicella, giunta alla quinta generazione.

Qui i vini non si fanno in cantina ma nella vigna, conoscendo e prendendosi cura della biodiversità del territorio sempre tra tradizione e innovazione. Il loro Museo del vino, raccoglie strumenti antichi e recenti, esempi di innesti e coltivazione che raccontano l’evoluzione del rapporto tra il vino e chi lo crea.

Tra buona musica, buon vino e buona cucina c’è anche tanto buon cuore: Don Lisander devolverà infatti una parte del ricavato alla fondazione SLAFOOD, per contribuire alla ricerca per sconfiggere la SLA.

Incuriositi? La scelta non sarà facile nè per la musica nè per la cena. I menu di Mare.

Si comincia il 5 Giugno con un Menu di Mare: Carpaccio di tonno, avocado e cetriolo marinato, lime e germogli. Riso Carnaroli mantecato al burro, acciughe, limone e gamberi rossi. Panna cotta al cioccolato bianco e crumble di lamponi. Soave Doc Classico Vigne Alte ZENI1870. La musica è Soul e R&B di Luca Jurman Essential Soul Quartet.

Il 19 Giugno il menu prevede Tartare di gambero rosso Don Gambero, limone candito, gel di bisque e caviale baikal. Riso Carnaroli al nero di seppia, provola affumicata e baccalà mantecato. Lemon pie. Lugana DOC Vigne Alte ZENI1870.

La musica è di Bigg & SirJo che presentano Funkincasa, un misto tra Funk, Soul, cantautorato, Jazz.

Il 3 Luglio 2025 il Menu prevede Riso Carnaroli aglio, olio, peperoncino e vongole. Branzino in crosta di patate e salsa alla ligure, Cheesecake ai frutti di bosco, Lugana Marogne ZENI187.

Joyce Elaine Yuille Quartet porta il suo linguaggio jazzistico di matrice nera, venato di soul e senso del blues, uniti da una trascinante verve ritmica e interpretativa.

Il 10 Luglio 2025 il Menu ha un tocco esotico: Ceviche di branzino, papaya, cipollotto agrodolce e lime. Pesce spada, melanzane in due consistenze, basilico e pomodoro confit. Cheesecake al passion fruit. Custoza DOC Vigne Alte ZENI1870.

Simona Bencini, voce e presenza inconfondibile dei Dirotta su Cuba, porta Unfinished, album di jazz songs inedite.

La serata del 24 Luglio 2025 troverete Ceviche di tonno, mango, agrumi e menta. Orata e composizione di verdura di stagione. Cheescake ai lamponi e lime.Garganega DOC Vigne Alte ZENI1870.

La musica è di Cifarelli considerato uno dei chitarristi jazz italiani più autorevoli a livello internazionale. Sarà affiancato dalla cantante e chitarrista Rossella Cappadone

I menu di Terra



Il 12 Giugno il Menu è di Terra, con fiori di zucca croccanti, colatura di bufala, pomodori confit e acciuga del cantabrico. Segue Filetto di maialino iberico, asparagi e la sua salsa. Torta Manzoniana La Provvidenza e crema di zabaglione per dessert. Bardolino DOC Classico Vigne Alte ZENI1870.

Segue il Jazz di Gg Cifarelli & Co Jazz E Dintorni con un emozionante viaggio tra le più belle songs mondiali rivisitate in chiave Blue/jazz.



Una serata per i nostalgici è quella del 26 Giugno con Mario Lavezzi che ci porta in un viaggio tra storia, musica ed aneddoti con E La Vita Busso’. Il menu è di terra e prevede: Riso al salto rivisitato e riduzione di ossobuco con salsa al parmigiano 24 mesi. Filetto di vitello al pepe verde e topinambur. Tortino al cioccolato e amarena.Valpolicella DOC Superiore Vigne Alte ZENI18

Il 17 Luglio 2025 si annuncia come una serata dal gusto vintage tra pop e swing, canzoni ricercate e brani più conosciuti con Stefano Signoroni Singing in “La Dolce Vita”.

Il Menu di terra prevede Battuta di Fassona “madama bianca”, battuto di pomodori e acciughe con capperi croccanti. Tagliata di scamone di Wagyu, patate al timo e crumble al tartufo nero. Mousse ai tre cioccolati. Chiaretto DOC Classico Vigne Alte ZENI1870.



Per prenotare chiamare direttamente il Don Lisander: Tel: +39 0276020130, Email: info@ristorantedonlisander.com. O prenotare sul sito Blue Note https://www.bluenotemilano.com