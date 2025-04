Sèntiti Pàrte, la nuova Stagione Sinfonica di I Pomeriggi Musicali

Si annuncia come sempre emotivamente intensa la 81ª Stagione sinfonica 2025/2026 dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali a Milano: Sèntiti Pàrte.

Il titolo sintetizza il desiderio di rafforzare il senso di appartenenza tra questa Istituzione Concertistico Orchestrale con sede nello splendido Teatro Dal Verme e il suo pubblico. Che è sempre crescente per la verità.

Come attestano infatti l’aumento del 10% di vendite di abbonamenti in questa 80° stagione, cinque concerti sold-out (in un teatro da 1400 posti), e ad oggi, a stagione non ancora finita, 54mila presenze a fronte delle 49mila totalizzate nella 79° stagione, come affermma il direttore generale artistico Maurizio Salerno.

Lunch Concerts mozartiani, pausa pranzo per spirito e mente

In attesa che cominci Sèntiti Pàrte, dal 19 al 30 maggio 2025, il Teatro Dal Verme apre le sue porte nella sala piccola, per i Lunch Concerts mozartiani con il pianista Davide Cabassi. Una pausa pranzo in musica nei giorni feriali alle ore 13, benefica per la mente, che offre una selezione di Sonate di Mozart.

Mozart sarà anche le fil rouge della prossima stagione, che fedele alla sua tradizione, offre un solido repertorio classico e incursioni nella modernità.

In anteprima fuori abbonamento, giovedì 2 ottobre 2025 c’è il Requiem in Re minore K626 di Mozart diretto da Diego Fasolis, con Lenneke Ruiten (soprano), Marie-Claude Chappuis (contralto), Alessandro Fisher (tenore) e Alessandro Ravasio (basso) come solisti, insieme al Coro della Radiotelevisione Svizzera.

Il concerto inaugurale, invece giovedì 9 e sabato 11 ottobre, riunisce sul palco i pianisti Louis Lortie e Alexander Lonquich. Intreccia Poulenc (il Capriccio d’après Le Bal Masqué e il Concerto in Re minore), Mozart (Concerto in. 10 n Mi bemolle maggiore K365) e Busoni.

Sèntiti Pàrte: tanti eventi speciali

Evento speciale in stagione sarà il concerto in prima mondiale, dell’opera Marina di Umberto Giordano, che si credeva perduta. Sul palco due star della lirica come il soprano Sonya Yoncheva e il tenore Freddie De Tommaso, insieme a baritoni Ernesto Petti e Mihai Damian, diretti da Vincenzo Milletarì.

Un Concerto di Natale fuori abbonamento diretto da Alessandro Bonatoci ci porterà tra i valzer di Strauss.

Si alternano poi grandi sinfonisti dell’Ottocento e del Novecento: Rachmaninov, Schubert, Saint-Saëns, Chausson, Debussy, Milhaud, Bizet, Waxman, Elgar.

Sèntiti Pàrte: incursioni nella musica d’oggi.

Troviamo Liza di Carlo Galante, Purpura di Filippo Del Corno – due compositori già nella “storia” dell’istituzione milanese – e la Suite per pianoforte e orchestra di Dardust, pianista, compositore, produttore e autore anche di celebri canzoni di successo che dallo scorso anno ha cominciato un percorso di ricerca con l’Orchestra.

In programma anche in prima italiana Mothership, il Concerto per pianoforte e orchestra e la Philharmonia Fantastique di Mason Bates, compositore e dj statunitense vincitore di un Grammy Award.

Sul palco musicisti e direttori d’orchestra amati dal pubblico di I Pomeriggi Musicali

Tra tutti ricordiamo: Stefano Montanari, impegnato in Schumann con il violinista Francesco Manara, George Pehlivanian che torna per due programmi di cui uno con il giovane e pluripremiato violoncellista Ettore Pagano per il Concerto di Elgar, Alessandro Cadario con due importanti progetti dedicati alla contemporaneità. E ancora Carlo Boccadoro, tanto amato dagli ascoltatori di Radio3, con il violista Timothy Ridout, Alessandro Bonato per uno degli appuntamenti mozartiani e per l’immancabile Concerto di Natale. Per la prima volta insieme ai Pomeriggi Musicali, il celebre baritono Matthias Goerne interpreterà alcune orchestrazioni dei Lieder di Schubert con la bacchetta di Fasolis.

I concerti della 81a Stagione sono programmati come sempre al Teatro Dal Verme, che durante l’estate sarà oggetto di lavori e accorgimenti per migliorarne ancora acustica e estetica. Saranno il giovedì alle ore 20 e il sabato alle ore 17. Talvolta le prove generali del giovedì alle ore 10 sono aperte al pubblico e costituiscono gli appuntamenti del ciclo “In anteprima”.

Campagna Abbonamenti per la 81a stagione 2025/2026 Sèntiti Pàrte



La Campagna abbonamenti inizia il 10 aprile 2025. Fino al 10 maggio 2025 c’è il periodo di prelazione per il rinnovo degli abbonamenti (giovedì sera, sabato pomeriggio, carnet 15 concerti e “in anteprima”).

I nuovi abbonamenti partono dal 20 maggio 2025, mentre la vendita dei singoli biglietti inizia dal 21 giugno 2025.



Gli abbonamenti a 21 concerti hanno un costo intero da 175 a 290 euro (+ prevendita) o ridotto da 130 a 215 euro ( + prevendita).



Troverete poi: carnet “liberi di scegliere” a 15 concerti e abbonamenti a 13 concerti “In anteprima” ( + prevendita (posto unico).

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 13 a 23,50 euro (intero) e da 11 a 19 euro (ridotto). I biglietti per le prove generali “In anteprima” hanno un costo unico di 12 euro.

La riduzione è valida per gli under 30, per gli over 60, gruppi, associazioni ed enti convenzionati.



Biglietteria TicketOne – Teatro Dal Verme

via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121, Milano

Tel. +39 02 87 905 – www.ipomeriggi.it



La biglietteria del Teatro Dal Verme è aperta da martedì a sabato ore 10-18

biglietteria@ipomeriggi.it / Te. +39 02 87905 201



Acquista online www.ipomeriggi.it/acquista / www.ticketone.it