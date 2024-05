La nuova stagione dell’Orchestra Sinfonica di Milano 2024/25

Il Maestro Emmanuel Tjeknavorian, nuovo Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano classe 1995, ha presentato con l’entusiasmo e la professionalità che lo contraddistinguono, la sua prima Stagione lunedì 13 maggio 2024 alle ore 11.00 in Conferenza Stampa.

Presenti con lui sul palco, la Presidente della Fondazione Ambra Redaelli, l’Avv. Federico Freni (Sottosegretario di Stato. Ministero dell’Economia e delle Finanze), Francesca Caruso (Assessore alla Cultura della Regione Lombardia), Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano).

Chiede subito un applauso per i tanti musicisti seduti in platea. Perché questa sua prima stagione segna non solo un suo traguardo personale, ma anche l’inizio di un emozionante viaggio per tutta la comunità dell’Auditorium che il giovane direttore vuole sempre più ampia e più forte.

Perché l’Auditorium diventi una casa per musicisti e pubblico e non mero luogo di esecuzione!

Ambisce infatti a creare una relazione personale con l’orchestra, ma anche con il pubblico, capace di percepire l’intesa tra direttore e orchestra.

Sarà lui, ad inaugurarla domenica 15 settembre 2024 al Teatro alla Scala, che come di consueto offre ospitalità. Il concerto da lui diretto prevede l’Ouverture Festiva op. 96 di Dmitrij Shostakovich, di cui ricorrono nel 2025 i 50 anni dalla morte, la Sinfonia n. 2 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36 di Pëtr Il’ič Tchaikosvky.

La nuova stagione è dunque pensata e voluta come un grande festival, che intende coniugare rispetto per il passato e approccio dinamico volto a far scoprire al pubblico, senza timori, opere meno conosciute dei grandi compositori. Perché secondo Emmanuel Tjeknavorian, “L’equilibrio tra il rinomato e il raro mira ad arricchire l’esperienza musicale individuale e ad ampliare gli orizzonti collettivi”.

Ognuno è invitato quindi a vivere la sua personale esperienza con l’Orchestra Sinfonica di Milano e con il suo Coro. Ciò grazie anche ad abbonamenti “componibili” e ad un’offerta artistica variegata. Tanti infatti gli esecutori, diversi tra loro per età, provenienza, repertorio di elezione, accomunati dal fatto di essere eccellenze assolute.

Incontrerete infatti musicisti giovani, come Diego Ceretta, Francesca Dego, Kiron Atom Tellian, Daniel Lozakovich, Jeremias Fliedl. E leggende che hanno all’attivo carriere lunghe e di grande prestigio, come Thomas Hampson, Sergei Babayan, Xian Zhang, Andrew Litton, John Axelrod e Alfred Eschwé.

La programmazione della Stagione 2024/25 vede 31 programmi sinfonici e quattro rassegne.

Abbiamo infatti 6 appuntamenti di Musica da Camera che si inaugura domenica 6 ottobre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, con un evento speciale dedicato ai 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e ai 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica italiana. Vi sono poi 6 appuntamenti della rassegna “ Crescendo in musica ”, ciclo dedicato ai più giovani e alle loro famiglie. 3 appuntamenti della rassegna “ POPs ”, che prevede la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano di due film, Mary Poppins e Skyfall con la colonna sonora eseguita dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano.

La rassegna “ Musica &” prevede 2 appuntamenti dove accompagnati dal Prof. Fabio Sartorelli, la musica sinfonica dialoga di volta in volta con un’altra disciplina ricercando punti di contatto.

Vengono confermati i concerti immancabili, come la Nona di Beethoven anche per la notte di Capodanno, il Requiem di Verdi e il Messiah di Haendel nella versione di Mozart, nonché la grande tradizione classica: Sostakovic, Richard Strauss e Maurice Ravel, di cui nel 2025 si celebrerà il 150° anniversario della nascita con un concerto straordinario dove Emmanuel Tjeknavorian sarà al violino.

Si rinnovano poi le collaborazioni con istituzioni culturali della città quali la Veneranda Fabbrica del Duomo, che torna all’Auditorium per la settimana Santa con la Cappella Musicale del Duomo diretta dal Maestro Massimo Palombella, il Teatro Gerolamo, il Museo della Scienza e della Tecnica, la Civica scuola Paolo Grassi.

Orchestra Sinfonica di Milano: campagna abbonamenti 2024/2025

Visto il successo delle vendite della Stagione 2023/24, che ha segnato un +22% rispetto al precedente cartellone, l’Orchestra Sinfonica di Milano prevede per la Stagione 2024/25 nuove formule di abbonamento.

All’ Abbonamento CLASSICO a posto fisso a 30 o 15 concerti, si affianca quest’anno l’ Abbonamento MOSAICO. Si tratta di una formula di abbonamento a 15 o 10 concerti, componibile a proprio piacimento scegliendo gli appuntamenti al momento dell’acquisto da tre diverse categorie in cui sono raggruppati i concerti della Stagione Sinfonica.

Sempre attenta al pubblico più giovane, l’Orchestra Sinfonica di Milano rilancia per la Stagione 2024/2025 il progetto Genesi –Generazione sinfonica. Esso è totalmente dedicato ai giovani Under 35. Prevede un carnet dedicato agli studenti e ai giovani in generale, a un prezzo estremamente accessibile. Esso include un drink al bar dell’Auditorium e un talk introduttivo che si svolge direttamente in sala curato da giovani relatori.

Auditorium di Milano, Fondazione Cariplo

Largo Gustav Mahler

biglietteria@sinfonicadimilano.org tel. 02-83389302

Con il contributo del M inistero della Cultura.

Fondatori Istituzionali: Regione Lombardia, Comune di Milano.

Fondatori Promotori: Città metropolitana di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Banco BPM, Pirelli, Intesa Sanpaolo.

Con il sostegno di Fondazione Cariplo.