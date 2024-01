Il Grande Dittatore musicato dal vivo, Auditorium di Milano

Si annuncia imperdibile la proiezione de Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin (1940) in lingua originale, sottotitolato in italiano, con la colonna sonora eseguita dal vivo in sincrono dall’orchestra all’Auditorium di Milano venerdì 2 febbraio 2024 ore 20 e sabato 3 febbraio 2024 ore 18.

Il film, il primo sonoro del regista britannico, è stato inserito nel 2000 dall’American Film Institute al trentasettesimo posto nella classifica delle cento migliori commedie americane di tutti i tempi.

É un film politico che racconta in tono satirico l’ascesa di Hitler e di Mussolini. Ma nel ridere di Chaplin c’è sempre “il pianto del mondo”. Il suo sguardo resta umano, pur vedendo e sperimentando personalmente le ingiustizie, lui di sangue ebreo e gitano e bersaglio del maccartismo negli anni ’50.

L’Auditorium torna così ad essere per due serate, la sala cinematografica che era stata prima che gli spazi del Cinema-Teatro Massimo si trasformassero nella attuale splendida sala da concerti.

Chaplin, aiutato dal musicista Meredith Willson, ha composto quasi interamente la colonna sonora di Il Grande Dittatore. Ad esclusione di un estratto dalla Danza Ungherese di Brahms e del preludio del 3 atto di Lohengrin di Wagner.

L’Orchestra Sinfonica di Milano sarà diretta da Timothy Brock, direttore americano considerato come uno dei massimi esperti al mondo nel campo della musica per film.

Ha diretto infatti importanti orchestre quali New York Philharmonic, Royal Philarmonic Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra, Chicago Symphony, BBC Symphony, Orchestra della Radio Austriaca, Orchestra di S. Cecilia, e le principali orchestre di molti paesi europei.

Inoltre è ospite regolare di sale come Konzerthaus di Vienna, Barbican di Londra, Philharmonie di Parigi, Bozar di Bruxelles, Maison de Radio France, Teatro de la Zarzuela di Madrid, Auditorium di Lyon.

Nel 1999 la Fondazione Chaplin lo ha incaricato di restaurare la partitura originale di Tempi moderni, diretto ed interpretato da Chaplin. Da quel momento è cominciata una proficua collaborazione tra la famiglia Chaplin e la Cineteca Nazionale di Bologna che ha portato al restauro delle musiche originali di tutti i grandi capolavori di Charlie Chaplin, che Brock ha eseguito praticamente in tutto il mondo.

Il concerto è all’interno della rassegna POPs che si pone come obiettivo l’approfondimento del rapporto tra cinema e musica. Gli appuntamenti di dicembre 2023, Disney In Concert , celebrazioni sinfoniche della musica e dell’animazione dei film della The Walt Disney Company! hanno fatto il tutto esaurito.