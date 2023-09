Il Gran Ballo in maschera: inno alla musica e all’arte

Continua la piccola grande tradizione di serate di gala voluta e ideata dall’associazione Stravinsky Russkie Motivi di Milano: Il Gran Ballo in Maschera, ambientato nella cornice dell’opera di Giuseppe Verdi Un ballo in maschera. Sarà mercoledì 11 ottobre 2023, al Circolo Filologico Milanese. Come le precedenti serata di gala, anche questa sarà all’insegna della bellezza, dell’amicizia e dell’arte.

In particolare della musica, che parla una lingua che è di tutti perché priva di confini geografici. Non a caso, afferma la presidente Larissa Yudina “La nostra Orchestra è composta da musicisti provenienti da tutto il mondo. Il programma musicale della serata presenta per esempio lavori di compositori italiani e russi.”

L’Orchestra Stravinsky vede infatti al suo interno Sofia Villanueva, Carlos Verduga, Tatiana Fedevich, Gianfranco Messina (violini), Lucia Colonna (viola), Alexander Zyumbrovskiy (violoncello). La pianista Simonetta Tancredi la dirige.

Accompagnerà tutta la serata, offrendo ai partecipanti la possibilità di ballare sulle note dei più celebri valzer e delle più belle polonaises del repertorio. Si ascolteranno pagine di straordinaria bellezza dalle opere di Glinka, di Glazunov e di Borodin, fino a Rimskij-Korsakov.

A fianco della Stravinsky troviamo cantanti che interpreteranno le più toccanti scene di questa meravigliosa opera quali il soprano Maria Veretenina e il baritono Demetrio Colaci, Padrino dell’evento, affiancato dal grande talento di Larissa Yudina stessa.

Spazio anche alla musica leggera, con la partecipazione del soprano Natali Art, cantante franco-bielorussa.

Il Gran Ballo in maschera: musica e arte

Oltre alla musica e al canto, i ballerini della Società di danza di Milano e della Società di danza di Monza, si esibiranno durante l’intera serata. Ci sarà inoltre una sfilata di alta moda e di pellicceria della stilista Violetta Nakhimova per allietare i commensali. Verrà servita una prelibata cena a base di crostini con perle di foie gras e cotechino affinati, un risotto mantecato al parmigiano con scaglie di Tartufo nero e Tartufo bianco fresco, una Faraona alla melagrana con verdure di stagione.

Il tutto annaffiato da una selezione di vini di altissimo livello, dal Cerasuolo al Passerina, dal Montepulciano d’Abruzzo al Primitivo, che compongono una degustazione ideata e realizzata dalla cantina biologica di Gian Nicola di Carlo che collabora anche con la Corona d’Inghilterra. Lord Truffle, autorità assoluta in fatto di tartufi, metterà in scena un vero e proprio truffle show a base delle sue prelibatezze.

Dopo la seconda portata avrà luogo una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà donato alla comunità ebraica Beteavòn, un’organizzazione solidale che offre pasti caldi gratuiti kasher ai senzatetto.

Tra i premi, pitture di Andrea Leonardi e pitture e sculture di Niccolò Calvi di Bergolo.

Per Informazioni contattare il 338-5624180 (Larissa), 391-7375595 (Olga), 327-1596695 (Elena)