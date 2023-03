Martedì 7 marzo 2023, alle ore 19.30, nella Grande sala degli affreschi della Società Umanitaria, si terrà il Gran Ballo delle Rose di Milano, omaggio al Ballo della Rosa di Montecarlo, creato dalla Principessa Grace di Monaco nel 1954. L’ospite d’onore della serata è Daniela Javarone, Presidente dell’associazione Amici della Lirica.

Questa prima edizione ideata dalla associazione Stravinsky Russkie Motivi, non è unicamente un prestigioso appuntamento mondano destinato a far parlare di sé ma un’iniziativa benefica di portata internazionale i cui proventi, derivanti dalla lotteria e da altri premi eccezionali (sculture, quadri…), sono integralmente destinati a realtà filantropiche quali la Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare per il progetto “Il dovere del primo soccorso” in collaborazione con la Chaine de Rotisseurs di Milano.

L’associazione Stravinsky Russkie Motivi, tutta al femminile, nasce nel 2016 dalla volontà di Larissa Yudina, Olga Kourbatova e Ombretta Romano e si propone come finalità l’amicizia tra le diverse culture attraverso la bellezza e la sinergia delle arti.

Non stupisce quindi che nel corso della serata, l’arte nelle sue varie declinazioni, ammanti di bellezza ed eleganza gli ospiti.

Ci sarà la musica con il Quartetto d’archi Stravinsky Russkie Motivi, formazione cameristica di pregio formata da Sofia Villanueva, Gianfranco Messina, Alexander Zyumbrovskiy e Irina Balta, strumentisti di inestimabile valore e vincitori di concorsi internazionali. Le loro vitali musiche popolari permetteranno di danzare valzer, polke e polonaise. Inoltre il soprano Larissa Yudina e il soprano ospite Olivera Mercurio, si esibiranno per il pubblico.

Anche la danza accompagnerà la serata con un cast di livello internazionale: Gino Potente, ballerino e coreografo di grande talento, Emanuele Cappelli e Cristina Pavone.

Il Gran Ballo delle Rose di Milano: galà di beneficenza

Il pittore Mark Briel invece, esporrà i suoi lavori. Destinerà tre delle sue opere per la Raccolta fondi benefica.

La serata sarà impreziosita dall’intervento di Simona Balduzzi, giornalista, conduttrice televisiva, attrice, regista ed autore di Canale Europa TV (Media Partner dell’evento).

Il banchetto, pensato come un viaggio enogastronomico di altissimo livello, è stato ideato da Teatro 7, realtà da sempre impegnata nella ricerca gastronomica.

Una selezione della miglior produzione vinicola Made in Italy gestita da Divinum Wine & Tour, agenzia di wine tour, export e fornitura vini, accompagnerà un menù a base di pesce e verdure.

Dalle ostriche al carpaccio di salmone marinato agli agrumi, passando per i ravioli ripieni di branzino e il trancio di ombrina fresca in casseruola con olive e capperi.

E alle 23 scatterà l’ora del Charleston con il duo di tastieriste e cantanti Elena ed Irina Panfilova.

La serata danzante si svolgerà tra le meraviglie dei costumi dell’epoca, messi a disposizione per l’occasione dalla Sartoria Teatrale Bianchi, da Adriana Monaco, specializzata in abiti storici, e dall’ Atelier Lo Bosco. Grandi professionisti a cui rivolgersi per noleggiare una mise “in stile” per serate speciali.

Gli sponsor che per primi hanno creduto in questa splendida iniziativa sono: Guidobaldi – Luxury Properties, Castello di Piea – Asti, Pilgrim Wealth.

I nostri partner: Casa Museo Bagatti Valsecchi, Studio Legale Sutti, Fiscal Pro, Lavazza in Black, Teatro 7, Divinum Wine & Tour, Sartoria Teatrale Bianchi, Mark Briel, Canale Europa TV (media partner).

Come partecipare al Gran Ballo delle Rose?

E’ possibile prenotarsi pagando una quota di 200 euro (prezzo soci: 170 euro; Tavolo Vip: 300 euro), che comprende aperitivo, cena, intrattenimento e dopocena, attraverso bonifico bancario sul seguente conto:

IBAN IT40 C010 30329 000 000 028 64138

Indicando come causale “Gran Ballo delle Rose per beneficenza, beneficiario Stravinsky Russkie e Motivi” e inviando una copia del bonifico all’indirizzo mail stravinskyrusskiemotivi@gmail.com.

Dove alloggiare?

Per tutti i partecipanti che desiderano il pernottamento a Milano, il Gran Ballo delle Rose ha come sponsor l’Hotel Lombardia (Viale Lombardia, 74 20131, Milano. Tel: +39 022824849), che offrirà ai partecipanti uno speciale sconto del 20% sul valore delle camere, incluso un ricco Buffet per colazione. (Camera singola, 95 euro, camera doppia, 115 euro)

Per Informazioni contattare il 338-5624180 (Larissa), 391-7375595 (Olga), 327-1596695 (Elena).