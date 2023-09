Festival Mahler: per la prima volta, le grandi orchestre sinfoniche italiane suonano insieme

L’Orchestra Sinfonica di Milano festeggia i suoi primi trent’anni con un grande evento: il Festival Mahler. All’Auditorium Mahler di Milano, sua sede, saranno eseguite le Sinfonie e i Lieder per orchestra del compositore boemo dal 22 ottobre al 13 novembre 2023.

Il 13 novembre 1993, infatti, il Maestro Vladimir Delman alzava la bacchetta per dirigere la neonata Grande Orchestra Sinfonica di Milano.

Il progetto, fortemente voluto da Ruben Jais Direttore Generale e Artistico dell’Orchestra e appoggiato in toto da Comune di Milano e Regione Lombardia, ha visto l’Orchestra Sinfonica di Milano farsi attivatore culturale, colmando così le fragilità del sistema.

Ha saputo riunire infatti le più grandi orchestre nazionali: Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Spira mirabilis, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra della Toscana e Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Filarmonica Toscanini di Parma.

Il Festival Mahler diventa quindi, non solo l’emblema della grande cultura sinfonica italiana, ma un inno alla cultura nel senso più ampio del termine.

Esso è infatti il risultato di un processo di relazioni tra realtà distanti e a volte competitive, che si uniscono per fare sistema. 14 sono gli appuntamenti. Si parte con l’Orchestra Sinfonica di Milano, insieme al Coro Sinfonico diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, mercoledì 25 ottobre alle 20 che eseguirà la Sinfonia n.2 in Do minore, “Resurrezione”, sotto la direzione di Andrey Boreyko Direttore Residente dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Il concerto verrà trasmesso su Radio3. Il 29 eseguirà la Sinfonia 3, il 12 novembre riorchestrazioni di Bach e Mahler mentre il 13 sarà in Duomo, diretta da Claus Peter Flor con la Nona sinfonia.

La Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly eseguirà la Sinfonia n1. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidata da Manfred Honeck, Il Corno magico del fanciullo, insieme a Eroica di Beethoven. Spira mirabilis, presenta Schumann/Mahler (Renana). L’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da James Feddeck, Schumann/Mahler, Sinfonia n. 1 in Si bemolle maggiore op. 38 “La Primavera”/Schumann/Mahler, Sinfonia n. 2 in Do maggiore op. 61.

L’Orchestra della Toscana insieme all’Orchestra Giovanile Italiana dirette da Markus Stenz, eseguiranno Mahler, Kindertotenlieder per voce e orchestra/ Mahler, Sinfonia n. 4 in Sol maggiore. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con Robert Treviño sul podio affronterà la Sinfonia n.5 in Do diesis minore mentre L’Orchestra della Fondazione Arena di Verona sotto la direzione da Marco Angius, la Sinfonia n. 6 in La minore “Tragica” . L’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento sotto la bacchetta da Ottavio Dantone, la Sinfonia n. 7 in Mi minore. La Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Omer Meir Wellber. Mahler, Rückert-Lieder per voce e orchestra, Mahler, Adagio dalla Sinfonia n. 10 in Fa diesis maggiore Schumann/Mahler, Sinfonia n. 4 in Re minore op. 120



Precedono il Festival alcuni appuntamenti di grande interesse.

Ricordiamo la proiezione del film “La perdizione”, di Ken Russell, introdotta da un affascinante dialogo tra Paolo Mereghetti e Quirino Principe su Gustav Mahler, e la proiezione di 10 cortometraggi (5 per serata) dedicati alle sinfonie di Gustav Mahler, presso il Forum Austriaco di Cultura in Piazza del Liberty, 8.

E ancora, presso il piccolo Teatro Gerolamo di Piazza Beccaria, un appuntamento cameristico: il quartetto per pianoforte e archi in La minore, accompagnato dal quartetto per pianoforte e archi in Do minore di Richard Strauss. O il concerto “Ristretto” (la nuova serie di concerti della durata di un’ora) dedicato a Mahler: in programma i meravigliosi Lieder eines fahrenden Gesellen insieme alla Sinfonia n.4 in Si bemolle maggiore op.60 di Beethoven.

Un ringraziamento va a Regione Lombardia, al Comune di Milano e alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Si ringraziano i Cultural Partner, Mahler Foundation, Forum Austriaco di Cultura, Anteo Palazzo del Cinema e Assolombarda e Pirelli e per il sostegno.

Media Partner, fondamentali per il racconto di questa iniziativa: Rai Cultura, Radio Tre, Rai 5, Classica HD, Corriere della Sera, La Lettura, Amadeus, MusicPaper (Main Digital Partner)

Festival Mahler: informazioni

Per informazioni e dettagli: T. +39 02 83 389.401 E-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org

Sono in vendita solo presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo (largo Mahler) aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00, Mahler Pass.

Da 5 A 8 Concerti: sconto del 25% sul prezzo dei biglietti

Da 9 A 12 Concerti: sconto del 35% sul prezzo dei biglietti

Scegli Oltre 12 Concerti: sconto del 50% sul prezzo dei biglietti