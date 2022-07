L’Orchestra Sinfonica di Milano è al Vittoriale degli Italiani

L’Orchestra Sinfonica di Milano, punto di riferimento lombardo per il grande repertorio sinfonico, torna ad esibirsi negli scenografici spazi del Vittoriale degli Italiani, il complesso monumentale a memoria della “vita inimitabile” di Gabriele D’Annunzio, il poeta-vate dalle eroiche imprese.

L’Orchestra Sinfonica di Milano conferma cosi le sinergie che questa istituzione tesse sul territorio, non solo lombardo.

Tre i concerti en plein air sul palco dell’Anfiteatro affacciato sul lago di Garda l’1, il 6 e il13 luglio 2022 alle ore 21.

Venerdì 1° luglio alle ore 21 il primo dei tre appuntamenti: “Beethoven al Vittoriale”, nell’interpretazione di Pietro Borgonovo, direttore che si misura con la Sinfonia n.5 in do minore op.67 e la Sinfonia n.6 in Fa maggiore op.68, la Pastorale.

Due lavori quasi antitetici, che rappresentano bene la complessità dell’universo beethoveniano.

Da una parte la Quinta Sinfonia, celebre per il suo motivo iniziale, composta tra il 1807 e 1808 ed eseguita per la prima volta il 22 dicembre di quell’anno che espone una lotta quasi interminabile di istanze opposte in perenne mutamento, culminanti nell’apoteosi finale.

Dall’altra, la Pastorale, forse uno dei manifesti più compiuti della musica a programma, composta nel 1808.

Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 6 luglio alle ore 21, con il concerto intitolato “Le stagioni del Mondo” e vede un coraggioso accostamento tra due lavori distanti nel tempo anche se concettualmente assai vicini.

Si tratta infatti delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e le Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla.

Le prime, capolavoro del 1725, sono ancora oggi un esempio perfetto di musica a programma. Le seconde, composte tra il 1965 e il 1970, raccontano una visione tutta interna del passare del tempo, un’emozione nostalgica che vibra soprattutto grazie alla melancolica eco di un tango tutto intriso dello spirito argentino.

L’aggettivo porteño, infatti, è se un modo di chiamare i cittadini di Buenos Aires, coloro che sono del porto, intrisi di questo spirito decadente.

L’Orchestra Sinfonica di Milano: violino barocco di Gianfranco Ricci e violino della spalla dell’Orchestra Sinfonica di Milano, Luca Santaniello.

Il Maestro Ruben Jais, Direttore Generale e Artistico dell’Orchestra Sinfonica di Milano, dirige un programma con due orchestre diverse. Per Vivaldi infatti, è il violino barocco di Gianfranco Ricci, accompagnato dall’Ensemble Strumentale laBarocca. Per Piazzolla il violino della spalla dell’Orchestra Sinfonica di Milano, Luca Santaniello.

Astor Piazzolla è anche nel programma, insieme ad Ennio Morricone, di mercoledì 13 luglio, sempre alle ore 21. Il titolo è infatti “Omaggio a Morricone e Piazzolla”, un concerto diretto dal Maestro Maurizio Billi, musicista assai vicino al maestro Morricone.

“Il mio rapporto con il maestro Morricone, racconta, è stato un dono e un privilegio unico che ha arricchito il mio lavoro, trasmettendomi un senso di umanità e umiltà che sempre si dovrebbero avere in questa professione”.

Per informazioni: www.vittoriale.it

Il Vittoriale degli Italiani

Via del Vittoriale 12 – 25083 – Gardone Riviera

Tel. +39 0365 296511

Biglietti: (10 euro + prevendita) disponibili da mercoledì 15 giugno alle ore 10 sul sito di Ticketone