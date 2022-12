Puccini Forever è il concerto che il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane e l’Associazione Stravinsky Russkie Motivi, offrono alla città di Milano.

Entrambe le due istituzioni credono infatti che l’amicizia tra le diverse culture, oggi quanto mai necessaria, possa essere promossa attraverso la bellezza delle arti, in particolare della musica.

Mercoledì 21 dicembre 2022, alle 11.30 nella sala Puccini del Conservatorio di Milano, un quartetto di artisti di straordinario livello, regalerà al pubblico un Concerto Natalizio a ingresso libero dedicato a Giacomo Puccini.

Il soprano Larissa Yudina, presidente dell’ Associazione Stravinsky Russkie Motivi e il baritono Demetrio Colaci, accompagnati dal violinista Leonardo Moretti e dal pianista Andrea Bacchetti, canteranno i valori universali di speranza, ottimismo, poesia, tensione verso il sublime, eredità racchiusa nell’opera pucciniana.

Puccini Forever: interpreti e programma

Il soprano Yudina, vincitrice di numerosi concorsi solistici internazionali, sarà protagonista in arie conosciute, come Gianni Schicchi (“O mio babbino caro”), Manon Lescaut (“Sola, perduta, abbandonata”), Tosca (“Vissi d’arte”). Un ritorno al Conservatorio di Milano per Yudina, onorata di essere accolta da un’istituzione così importante, in cui ha brillantemente concluso il suo percorso di studi.

Demetrio Colaci, anche titolare della cattedra di canto lirico presso il Conservatorio canterà una selezione di arie d’opera che spaziano dall’Edgar (“Questo amor vergogna mia”) alla Fanciulla del West (“Minnie, dalla casa son partito”). I due si riuniscono poi in un duetto dalla Tosca (“Salvatelo…”).

Puccini Forever al Conservatorio di Milano può contare sulla presenza di un pianista eccezionale, artista raffinatissimo e grandissimo solista di fama internazionale: Andrea Bacchetti. Un grande strumentista che, oltre ad accompagnare Yudina e Colaci, proporrà l’intermezzo strumentale dal Terzo Atto di Manon Lescaut ed una selezione di temi da Gianni Schicchi. Le note del talentuoso violinista Leonardo Moretti impreziosiranno l’appuntamento.

Il concerto sarà seguito da un brindisi natalizio.

Il progetto è nato con il prezioso sostegno di Pilgrim Investments di Roman Golnikov, Mattarte di Fabrizio Matta, Studio Legale Sutti di Stefano Sutti, la galleria d’arte FiloArt di Roberta Antonia Este, Camerieri a Domicilio, oltre alla produttrice vinicola Laura Magistrati.

Puccini Forever al Conservatorio di Milano

Via Conservatorio, 12, 20100 Milano

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria da effettuare ai numeri 338 5624180 e 327 1596695.