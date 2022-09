Il Gran Ballo di Tchaikovsky al Circolo Filologico milanese

L’Associazione culturale musicale Italo-Russa Stravinsky Russkie Motivi organizza a Milano, martedì 27 settembre 2022 una serata di gala: il Gran Ballo di Tchaikovsky.

Stravinsky Russkie Motivi nasce dalla volontà del soprano e stella internazionale della musica lirica Larissa Yudina per rafforzare i legami fra due paesi grazie alla condivisione di cultura, bellezza e amicizia.

La serata di beneficienza, con una sorprendente lotteria, si svolgerà al Circolo Filologico Milanese fondato nel 1872. Si tratta della più antica associazione culturale della città e una delle prime in Italia, sita in di via Clerici n.10.

Sarà accompagnata dalla musica dell’Orchestra Stravinsky composta da solisti internazionali. Presenterà parte dell’opera di Tchaikovsky: Eugenio Oneghin, ispirata all’omonimo romanzo di Aleksandr Puškin. Il compositore la suddivise in tre atti e fu rappresentata a Mosca nel 1879.

Verranno quindi eseguite le melodie dei più celebri balli dell’epoca, dai valzer, alle polke, fino alle più famose musiche folkloristiche mentre cantanti e attori interpreteranno le più toccanti scene d’amore di quel componimento letterario in versi, considerato l’atto fondativo della letteratura russa moderna.

Ospite d’onore e Padrino della serata è il baritono Demetrio Colaci, musicista di fama

internazionale che insieme al soprano Larissa Yudina delizierà i presenti con arie d’opera.

L’architetto Emilio Bosco, accompagnerà invece gli ospiti durante la cena con una “narrazione emozionale” sul cibo e il vino servito. Dagli antipasti ai primi piatti, fino ai dolci e ai vini, in una meravigliosa selezione dei migliori prodotti enogastronomici italici.

Il Gran Ballo di Tchaikovsky, serata di beneficienza

Come molti dei prestigiosi eventi ideati dalla Presidente Larissa Yudina, anche questo vede altre forme di arte intrecciarsi alla musica.

La pittura per esempio, con un ospite molto speciale: Roberta Betti. La pittrice toscana dalla spiccata sensibilità coloristica, ha esposto in prestigiose realtà artistiche come la Amart Gallery

di Bruxelles e il Salone della Torre Eiffel di Parigi. Ha donato per la serata, un acrilico su tela realizzato nel 2002, che sarà il primo premio assegnato della lotteria.

O la scultura con Lucia Albertini, artista quotata sul “Catalogo dell’arte moderna italiana” Mondadori, che negli anni ha esposto i suoi lavori in Italia e all’estero. Nel 2018 ha partecipato con una personale, agli eventi della 57°Biennale di Venezia. Anche lei ha offerto una sua opera che verrà estratta durante la lotteria che prevede magnifici premi, quali ceramiche artigianali siciliane o una prestigiosa selezione di Tè giapponesi.

I proventi verranno dati a sostegno di: Malerba Charity Trust ONLUS, realtà attenta al sostegno

dei bambini e molto attiva nella creazione di ponti fra culture; “Casa della giovane – Irma Meda”

ONLUS, associazione che si propone di favorire l’integrale realizzazione delle giovani lontane dal

proprio ambiente, e Fondazione Ariel, realtà che crede in un mondo dove le famiglie con bambini

con disabilità possano essere integrate a pieno titolo nella società.

Il programma della serata prevede oltre alla parte musicale, anche una danzante. Saranno i ballerini della Società di danza di Milano e della Società di danza di Monza, preparati dai Maestri Rosa Matera, Sergio Amato e Livia Ghizzoni, ad esibirsi con costumi d’epoca, messi a disposizione per l’occasione dalla Sartoria Teatrale Arianna, da Adriana Monaco, specializzata in abiti storici, e dalla Sartoria Teatrale Bianchi.

Una splendida sfilata, omaggio alla Settimana della Moda durante la quale, si svolge la serata, allieterà i presenti.

Come partecipare a Il Gran Ballo di Tchaikovsky?



E’ possibile prenotarsi pagando una quota di 180 euro (prezzo soci: 160 euro; Tavolo Vip: 300 euro),

che comprende aperitivo, cena, intrattenimento e dopocena, attraverso bonifico bancario sul

seguente conto:

IBAN IT40 C010 30329 000 000 028 64138

Indicando come causale “Gran Ballo di Tchaikovsky per beneficenza, beneficiario Stravinsky Russkie

e Motivi” e inviando una copia del bonifico all’indirizzo mail stravinskyrusskiemotivi@gmail.com.



Per Informazioni contattare il 338-5624180 (Larissa), 391-7375595 (Olga), 328-4511178 (Mari)